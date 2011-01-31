مازیار مشتاق گوهری، تهیه‌کننده و کارگردان مستند "گاندو" در این باره به خبرنگار مهر گفت: در این مستند چگونگی حضور تمساح پوزه کوتاه ایرانی در منطقه، شیوه تولید مثل، چگونگی تغذیه، جابه جائی و تغییر مکان، لانه سازی و تاثیرات محیطی بر زندگی این حیوان بررسی و به تصویر کشیده شده است.

وی در ادامه افزود: به منظور بررسی دقیق حیات گاندو تحقیقات وسیعی انجام شد. مراحل نگارش و تصویربرداری مستند پارسال انجام شد و امسال کارهای فنی و آماده‌سازی آن به پایان رسید.

مشتاق گوهری از بازسازی بخش‌هایی از مستند "گاندو" با استفاده از تکنیک انیمیشن خبر داد و افزود: با تایید واحد ارزیابی مرکز سیمای استان‌ها این مستند قرار است در سه قسمت 30 دقیقه‌ای از یکی از شبکه‌های سراسری پخش شود. این مستند را داود نماینده گویندگی کرده است و علیرضا عصمت‌پناه و محمود آتش‌روز تصویربرداری این مستند را انجام داده‌اند.

دیگر عوامل تولید این مستند عبارتند از نویسنده: عباس علی‌مراد، محقق: الهام آبگین و اصغر مبارکی، تدوین: مرتضی صفابخش، صدابردار: محمدمهدی سالارپور و انیمیشن: حسن مظلوم.

زیستگاه این تمساح که در زبان محلی به گاندو معروف است در حوالی سد پیشین، رودخانه سرباز و منطقه باهوت کلات چابهار است.