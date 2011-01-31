مجید خلیلی خشنود درگفتگو با مهر درباره تاثیر خشکسالی های اخیر در تولید گندم گفت: مشکلی در تولید گندم سال آینده وجود ندارد و سال آینده هم به خودکفایی در تولید گندم دست می یابیم.

وی با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و سیاستهای تولید محصولات کشاورزی افزود: جهت گیری سیاست ها به سمت هدفمند سازی یارانه ها و اصلاح الگوی مصرف انرژی است.

معاون تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: بطوریکه برای سال آینده برنامه های این وزارتخانه به سمت تولید محصولات راهبردی و افزایش بهره وری در محصولاتی می رود که ارزش افزوده بیشتری را تولید می کنند.

وی تصریح کرد: یکی از جهت گیری های این وزارتخانه برای سال آینده افزایش تولید علوفه و اصلاح الگوی مصرف آب است.

خلیلی خشنود با تاکید بر اینکه روشهایی که به آب کمتری نیاز دارند در اولویت قرار می گیرند، گفت: سیاست وزارت جهادکشاورزی این است که در سال آینده تولید محصولاتی که نیاز به آب کمتری دارند، در جهت اصلاح الگوی مصرف از اولویت های تولید باشند.

به گزارش مهر، بخش کشاورزی به عنوان پرمصرف ترین بخش در مصرف آب به شمار می رود به طوریکه سالانه 90 درصد از آب در بخش کشاورزی مصرف می شود و بخش زیادی از این مقدار هم به دلیل نبود شبکه های آبیاری نوین به هدر می‌رود.