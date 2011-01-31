به گزارش خبرنگار مهر، امسال که نزدیک به سه دهه است از برگزاری این رویداد بین المللی می گذرد، ما در بخش مسابقه با بی نظمیهایی در معرفی فیلمها روبهرو بودیم. اما طبق صحبتهای مسئولان این اعلام به دلیل تعداد زیاد آثاری است که به دبیرخانه این جشنواره امسال ارائه شده است.مسئولان میگویند به لحاظ مضمونی و ساختار فصل تازهای را در سینمای ایران رقم زدهاند و به همین دلیل کار هیئت انتخاب در این بخش به سختی انجام شده است.
اعلام فیلمهای این بخش در سه نوبت انجام شد و با اضافه کردن بخش نوعی نگاه به این دوره از جشنواره شاهد اتفاقات و حاشیههای فراوانی در این بخش شدیم. اما قطعا حضور این تعداد فیلم در بخش مسابقه کار داوری را نیز سخت تر خواهد کرد. زیرا در این لیست آثاری از بزرگان سینما و حتی نسل جوان دیده میشود که قطعا رقابت سختی را به وجود خواهد آورد. در این گزارش به معرفی تعدادی از فیلم های این بخش می پردازیم:
"اخراجیها 3" سومین ساخته بلند سینمایی مسعود ده نمکی است که دو فیلم قبلی وی با فروش های میلیاردی روبهرو شدند. البته فیلمبرداری این فیلم تقریبا به تازگی به اتمام رسیده و فقط نسخهای 40 دقیقهای از آن توسط هیئت انتخاب دیده شده است و هم اکنون در مراحل فنی قرار دارد. این اثر البته با حاشیه های فراوانی در زمان فیلمبرداری روبهرو شد.
با وجوداینکه در خلاصه داستان این فیلم آمده است:جنگ تمام شده، اخراجیها و دیگر همرزمانشان به شهر برگشتند و هرکس در پی کسب و کاری است، یک برنامه زنده تلویزیونی در تلاش است تا تعدادی از آن رزمندگان را برای حضور در یک برنامه دعوت کند، شرایط نامساعد حال یکی از این همرزمان او را راهی بیمارستان میکند، اما براثر حوادثی در سطح شهر دیر به بیمارستان میرسد و تا پای شهادت پیش میرود و این بهانهای برای حضور همرزمان سابق در بیمارستان میشود که حالا هرکدام شخصیتی جدید دارند و ...
اما این فیلم به حاشیه رقابتهای انتخاباتی هم ریاست پرداخته است و به گفته کارگردان با بعضی سیاستمداران در این فیلم شوخی کرده است. یکی از حاشیههای "اخراجی ها3" درگذشت یکی از هنروران فیلم بود که در روزهای پایانی این پروژه در حین فیلمبرداری از روی پل عابر پیاده به زمین سقوط کرد.
در این فیلم که احتمالا نمایش آن نیز با حاشیههای فراوانی همراه است، امین حیایی، اکبرعبدی، محمدرضا شریفینیا، حسام نوابصفوی، رضا رویگری، سید جواد هاشمی، یوسف صیادی، علی دهکردی، قاسم زارع، سپند امیرسلیمانی، فخرالدین صدیق شریف، امیر نوری، محمود مقامی، سیروس کهورینژاد، ابوالفضل همراه، ماشاالله شاهمرادیزاده، لیلا اوتادی، بهنوش بختیاری، مریم کاویانی، رز رضوی، مریم سلطانی، حلیمه سعیدی و شهربانو موسوی بازیگران این فیلم هستند.
"مصائب چارلی"
"ارتباط خانوادگی" پنجمین ساخته نادر مقدس است. این فیلم با همکاری سیمافیلم و براساس فیلم سینمایی داستان توکیو به کارگردانی یاساجیرو اوزو ساخته شده است. علی نصیریان، کتایون امیرابراهیمی، بهروز بقایی، شیرین بینا، آزاده شمس، افشین سنگچاپ، آزیتا ترکاشوند، طوفان مهردادیان، ژوبین مقدس و ... در این فیلم بازی کردهاند. "شور عشق" در کارنامه این کارگردان جز فیلم های پرفروش سینمای ایران محسوب میشود که باعث معرفی دوبازیگر ستاره سینمای ایران شد.
"مصائب چارلی" اولین فیلم بلند سینمایی علیرضا سعادتنیا است که در بخش فیلمهای اول این دوره جشنواره نیز حضور دارد. این فیلم محصول ایران و کردستان عراق است و تمام فیلمبرداری آن در شهر کردستان عراق انجام شده است. تنها بازیگر چهره این اثر مهدی هاشمی است که گویا از نقاط قوت این اثر محسوب میشود.
البته "مصائب چارلی" برای مدتی در بخش مراحل فنی به دلیل مشکلات مالی متوقف ماند اما دوباره از سرگرفته شد. داستان فیلم درباره یک نفت فروش دوره گرد است که پس از مدتی یک آپارات میخرد و سینمای سیار راه میاندازد. عوامل ایرانی و خارجی در ساخت این اثر مشارکت کرده اند و پیش بینی میشود یکی از آثار مطرح یک فیلمساز جوان در این رویداد باشد.
"فرزند صبح" فیلمی است که هنوز مشخص نیست چه کسی کارگردان آن است زیرا بهروز افخمی معتقد است اثری که هم اکنون آماده نمایش است به دلیل برخی مشکلات در مراحل فنی متعلق به وی نیست و بارها در نامه هایی مختلف به مدیرعامل خانه سینما و دبیر جشنواره فجر درخواست کرده نام خود را به عنوان کارگردان از این فیلم خارج کنند. هنوز مشکلات بین تهیه کننده و کارگردان این اثر وجود دارد. اما مسعود شاهی در پاسخی کوتاه به نامه افخمی درپی درخواست وی عنوان کرد، باید ابتدا نتیجه این فیلم را دید و بعد کارگردان درباره آن صحبت کند.
تولید این فیلم حدود هفت سال طول کشید و بارها و بارها فیلمبرداری آن متوقف شد. در مراحل فنی با توجه به مشکلات مالی و اختلافات بین تهیه کننده و کارگردان مدتها متوقف بود و حتی با وجود اینکه قرار بود در 30 سالگی انقلاب اسلامی به نمایش درآید این امر محقق نشد. "فرزند صبح" با بازی عبدالرضا اکبری، هدیه تهرانی، محمدرضا شریفینیا و الیکا عبدالرزاقی بخشهایی از زندگی حضرت امام خمینی (ره) را روایت میکند.
"آسمان محبوب" فیلمی از داریوش مهرجویی است که فضای متفاوتی نسبت به فیلمهای قبلی وی دارد. در این داستان زندگی پزشکی جوان و مطرح است که در اوج موفقیت کاری و اجتماعی متوجه میشود بیماری لاعلاجی دارد. به همین دلیل از کار و زندگی روزمره کناره میگیرد و در گریزی که از شهر و کارش دارد، سر از روستایی درمیآورد که وقایعی غیر مترقبه را برای او رقم میزند.
در "آسمان محبوب" علی مصفا، لیلا حاتمی، مانی حقیقی، فریده سپاهمنصور، محمدباقر صفانور و مبینا کریمی بازی کردند و تهیهکنندگی این پروژه بر عهده مهرجویی است. این فیلم مانند "مهمان مامان" توسط سیما فیلم ساخته شده ولی فرمتی کاملا سینمایی دارد. زمانی که نام این اثر در بخش آثار ویدئویی اعلام شد مهرجویی از این وضعیت در گفتگویی گلایه کرد و درخواست داشت این فیلم را باید در بخش سینمایی داوری کرد. عکسهایی که از این فیلم منتشر شده همه بازیگران با گریمهای متفاوتی دیده میشوند.
"راه آبی ابریشم" ساخته محمدرضا بزرگنیا و تهیه کنندگی حسن بشکوفه از آثار فاخر و پروژه ملی این دوره از جشنواره محسوب می شود که ساخت آن نیز نزدیک به سه سال طول کشید فیلمبرداری این فیلم در تهران، شیراز، قشم، تایلند و...انجام شده است. عمده فیلمبرداری فیلم در شهر بندری قشم و در یک اسکله قدیمی انجام شده است.
این فیلم مانند تعدادی از آثار این کارگردان در شرایط سخت و یک اثر دریانوردی محسوب میشود. این فیلم داستان سفر دو کشتی سلیمان و ادریس به دریا را روایت میکند. در قرن چهارم هجری و در اوج تاریخ دریانوردی ایرانیان، شازان ابن یوسف که به تحصیل علم نجوم در دارالعلوم شیراز مشغول است پیشنهاد شغل کتابت کشتی را میپذیرد و به همراه این دو کشتی به سفری دشوار و ناممکن میرود و از حوادث و ماجراهای این سفر رهنامه مینویسد.
" 33 روز" ساخته جمال شورجه است که تمام صحنه های آن در لبنان فیلمبرداری شده است. به گفته کارگردان این اثر کشور لبنان با رژیم صهیونیستی هم مرز است به همین دلیل در بیشتر صحنههای فیلم، هواپیماهای شناسایی آنها در بالای سر گروه تولید قرار داشتند. به همین دلیل آنها با شرایط سختی روبهرو بودند.
این فیلم با نام قبلی "جنوب آسمانی" بر اساس حوداث مستند و واقعی جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی علیه لبنان با همکاری مشترک بنیاد سینمایی فارابی، حزبالله و دولت لبنان تولید میشود. در این فیلم حنان ترک از مصر، کنده علوش از سوریه، کارمن لبس و یوسف الخال از لبنان بازی کردند.
"جدایی نادر از سیمین" ساخته اصغر فرهادی که در بخش مسابقه جشنواره بین المللی برلین نیز پذیرفته شده است. این فیلم در ابتدای فیلمبرداری به دلیل برخی صحبتهای کارگردان پس از جشن خانه سینما به دستور معاونت سینمایی متوقف شد. اما پس از دو گفتگو فرهادی با خبرگزاری ایسنا و مهر و برخی واکنشها دوباره از سرگرفته شد. این فیلم جز آثاری است که مخاطبان زیادی خواهد داشت.
"جدایی نادر از سیمین" با بازی لیلا حاتمی، شهاب حسینی، پیمان معادی، ساره بیات، سارینا فرهادی، علی اصغر شهبازی، بابک کریمی، شیرین یزدان بخش، کیمیا حسینی و با حضور مریلا زارعی روایت میشود. این فیلم با فیلمنامه، تهیهکنندگی و کارگردانیاصغر فرهادی 5 شهریور ماه در تهران مقابل دوربین رفت.
"گزارش یک جشن" ابراهیم حاتمیکیا گویا فیلمی متفاوت در کارنامه این کارگردان محسوب میشود که عمده فیلمبرداری آن درلوکیشنی حوالی جنوب تهران انجام شده است. این لوکیشن کارخانهای بوده که با طراحی گروه صحنه این پروژه تغییر کاربری داده است.
در این فیلم با نام قبلی "بانوی شهر ما" رویا تیموریان، بازی رضا کیانیان، مریلا زارعی، داریوش ارجمند، طناز طباطبایی، بهروز شعیبی، سیامک احصایی، هدی ناصح، اولدوز منصور و ... بازی میکنند.
"گلوگاه شیطان" سومین فیلم بلند سینمایی حمید بهمنی است که در ژانر دفاع مقدس ساخته شده است. البته فیلم قبلی وی با عنوان "آن مرد آمد" که سال 86 ساخته شده هنوز امکان اکران عمومی پیدا نکرده است.
فیلم سینمایی "گلوگاه شیطان" داستان رزمندگانی است که برای شناسایی عملیات والفجر هشت به اروندرود میروند و ماجراهایی برایشان پیش میآید. جمشید هاشمپور، پوریا پورسرخ، امین زندگانی، جعفر دهقان، محمد حاتمی، علیرضا کمالی، علیرام نورایی، محمد ربانی، مهدی محمدزاده، سید مهدی حیدری و بهروز میرلو بازیگران این فیلم هستند.
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ادامه دارد
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