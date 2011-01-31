یک نفر پولهایم را به ایران بازگرداند/ من مدعی هستم

غلامحسین الهام در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ادعای یکی از رسانه های خارجی مبنی بر سرمایه گذاری وی در بانک های خارج از کشور اظهار داشت: می خواهم کسی را پیدا کنم که منابع مالی اعلام شده از سوی آنها را به کشور بازگرداند تا برای کشور خرج کنم.

وی با تاکید براینکه من مدعی هستم که غربیها پولهایم را به من بدهند، گفت: اگر این پولها به ما تعلق دارد پس باید به کشور بازگردانده شود و بانکهایی که از آنها نام برده شده باید در این باره پاسخگو باشند.

الهام در پایان تصریح کرد: این بانکها باید این منابع را که متعلق به ملت ایران است را اگر وجود دارد به ایران بازگردانند و یا اینکه اگر چنین چیزی نیست این موضوع را تکذیب کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، شبکه تلویزیونی سی.ان.ان چندی پیش در گزارشی که روی سایت این شبکه قرار گرفت تعدادی از مسئولان را متهم به سرمایه گذاری در بانکهای کشورهای دیگر کرد که از جمله آنها غلامحسین الهام بود بطوریکه این شبکه مدعی شده است وی 25 میلیون دلار در دوبی، 13 میلیون دلار در ترکیه، 17 میلیون دلار در سوئیس، 7/0 میلیون دلار در بیروت سرمایه گذاری کرده است.



