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۱۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۴۶

محور خرم آباد - بروجرد دوشنبه مسدود است

محور خرم آباد - بروجرد دوشنبه مسدود است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: فرمانده پلیس راه استان لرستان از مسدود شدن محور خرم آباد - بروجرد خبر داد.

سرهنگ هویدا تزار در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: بنا بر اعلام اداره کل راه و ترابری استان لرستان محور خرم آباد - بروجرد در روز دوشنبه هفته جاری مسدود خواهد شد.

وی ادامه داد این محور به دلیل عملیات راهسازی و ریزش برداری حد فاصل کیلومتر27 الی 35 از ساعت 14 الی 16 مسدود می باشد.

فرمانده پلیس راه استان لرستان یادآور شد: مسیر یاد شده فاقد محور جایگزین است لذا از کسانی که قصد تردد در این مسیر را دارند تقاضا می شود برنامه سفر خود را طوری تنظیم کنند که با ترافیک مواجه نشوند.

کد مطلب 1242717

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