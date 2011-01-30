احیای بافت های فرسوده اولویت عمرانی شهر تبریز است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضا بیگی در جلسه شورای مدیران احیای بافت های فرسوده را از اولویت های عمرانی شهر تبریز خوانده و گفت: هم اکنون در دو منطقه از تبریز به عنوان پایلوت هستند که اصلاح بافت فرسوده را اجرا خواهند کرد.

وی با اشاره به اهمیت موضوع خط آهن حومه ای اظهار کرد: موضوع خط آهن باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد که هم اکنون برای اولین گام منطقه آزاد ارس راه آهن تبریز- جلفا را در نظر گرفته است که باید در این بخش ار فرصت های سرمایه گذاری بهترین استفاده انجام گیرد.

احمد علیرضا بیگی با توجه به موضوع هدفمندسازی یارانه ها موضوع مدیران پروازی را پر اهمیت خوانده و گفت: بایستی موضوع صرفه جویی و هدفمندسازی یارانه ها در سازمان ها و ادارات نیز مورد توجه قرار گیرد که در این راستا موضوع مدیران پروازی که در شهرستان ها سکونت می کنند باید هر چه سریع تر رسیدگی شده و تکلیف آن ها مشخص شود.

بیگی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه سر سپردگی به کشورهای بیگانه در کشورهای دین گریز امری مشترک است با اشاره به اقدامات آزادی خواهانه امروز در کشور های دیگر گفت: تظاهرات مردکی که امروز در کشورهایی نظیر مصر و تونس شاهد آن هستیم ناشی از پس لرزه های انقلاب اسلامی ایران است.

استاندار آذربایجان شرقی اقدامات دولت دهم را ناشی از همیاری ملت ایران خوانده و اظهار کرد: دولت دهم بواسطه پشتوانه مردمی توانسته کارهای فراوانی مانند هدفمندسازی یارانه ها انجام دهد، چراکه برون مشروعیت و مقبولیت از سوی مردم هیچ طرحی تحقق نخواهد یافت.

احمد علیرضا بیگی در بخشی دیگر از سخنان خود ورود به بازارهای جهانی را نیاز به سرمایه های جهانی دانسته و گفت: برای ورود به بازارهای خارجی مناسب ترین گزینه ایرانیان مقیم خارج از کشور هستند چرا که آن ها با توجه به شناخت خوبی که از منطقه دارند براحتی حاضر به این سرمایه گذاری خواهند بود.

بیگی همچنین از برگزاری همایش سرمایه گذاری در استان خبر داده و اظهار کرد: سومین همایش سرمایه گذاری در تیر ماه سال آینده با موضوع "توسعه اشتغال در استان" برگزار خواهد شد که بیشتر به بحث توسعه صنعت گردشگری که می تواند مولد شغل های فراوان در استان باشد خواهد پرداخت.