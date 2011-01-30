مسابقه دو استقامت ویژه دهه فجر در خرم آباد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سرهنگ علی حسین پازدار ظهر یک شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان لرستان در سخنانی با تشریح برنامه های دهه فجر اظهار داشت: همزمان با اولین روز دهه فجر گردهمایی سیاسی با حضور کارکنان پایور سپاه استان، لشکر 84، فرماندهی نیروی انتظامی و تعدادی نخبگان بسیحی برگزار می شود.

وی اعزام 200 نفر دانشجو دانشگاه پیام نور استان به مرقد مطهر امام(ره) و افتتاحیه مسابقات فوتسال جام فجر را از دیگر برنامه های اولین روز دهه فجر دانست و عنوان کرد: همزمان با دومین روز دهه مبارکه فجر مراسم سوگواری رحلت رسول گرامی اسلام و شهادت امام حسن مجتبی(ع) در مصلی الغدیر خرم آباد برگزار می شود.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابولفضل(ع) استان لرستان دیدار فرماندهان و مسئولان سپاه استان با تعدادی از خانواده های شهدا و شرکت در مراسم غبار روبی قبور مطهر شهدا را از جمله برنامه های سومین روز دهه فجر برشمرد و خاطر نشان کرد: در روز چهارم دهه مبارکه فجر اردوی یک روزه روانشناختی ویژه فرزندان کارکنان سپاه برگزار می شود.

سرهنگ پازدار جشنواره سراسری قرآن و عترت، تجلیل از مربیان، هادیان و سرگروههای صالحین، همایش دوچرخه سواری همگانی، گردهمایی همسران و دختران کارکنان سپاه، اقامه نماز وحدت، مسابقه تیراندازی را از دیگر برنامه های دهه فجر برشمرد.

وی همچنین از برگزاری یادواره شهدای دوران انقلاب با همکاری دانشگاه علوم پزشکی خبر داد و بیان داشت: همزمان با هشتمین روز دهه مبارک فجر گردهمایی بزرگ فرماندهان حوزه ها، پایگاهها، گردانهای عاشورا، گردانهای امام حسین و نخبگان بسیجی برگزار می شود.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان اعزام تیم های امدادی و درمانی، افتتاح ساختمان جدید بسیج طلاب و معاونت مهندسی و برگزاری جشنواره ادبیات داستانی بسیج را از جمله برنامه های نهمین روز دهه مبارک فجر عنوان کرد و افزود: همزمان با این روز مسابقه دو نیمه ماراتن با جوایز ارزنده در خرم آباد برگزار می شود.

سرهنگ پازدار از برگزاری همایش فضای مجازی خبر داد و یادآور شد: همزمان با 22 بهمن کارکنان نیرو های مسلح استان و بسیجیان همگام با اقشار مختلف مردم در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی شرکت خواهند کرد.