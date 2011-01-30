صدور پروانه ساخت در مشهد 50 درصد رشد دارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، عباس شیرمحمدی ظهر یکشنبه در یکصد و دوازدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد اظهار داشت: مردم برای اخذ پایان کار هرچه سریع تر اقدام کنند در غیر این صورت با افزایش هزینه مواجه خواهند شد.

وی افزود: شهرداری از محل صدور پایان کار از ادارات دولتی 130میلیارد ریال طلبکار است که باید نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کنند.

وی در مورد تقسیط هزینه های پایان کار و پروانه ساخت خاطرنشان کرد: افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند هزینه هایشان تقسیط می شود که این امر در بودجه شهرداری هیچ تاثیری نمی گذارد.

وی افزود: سرمایه گذارهای دولتی نباید در زمینه پایان کار بدهکاری داشته باشند زیرا با این بدهی ها باعث ضایع شدن حقوق شهر و شهروندان می شود.