۱۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۴۸

صدور پروانه ساخت در مشهد 50 درصد رشد دارد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس شورای شهر مشهد گفت: صدور پروانه ساخت در مشهد 50 درصد رشد داشته اما صدور پایان کار با کاهش 71 درصدی مواجه بوده است.

 به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، عباس شیرمحمدی ظهر یکشنبه در یکصد و دوازدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد اظهار داشت: مردم برای اخذ پایان کار هرچه سریع تر اقدام کنند در غیر این صورت با افزایش هزینه مواجه خواهند شد.

وی افزود: شهرداری از محل صدور پایان کار از ادارات دولتی 130میلیارد ریال طلبکار است که باید نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کنند.

وی در مورد تقسیط هزینه های پایان کار و پروانه ساخت خاطرنشان کرد: افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند هزینه هایشان تقسیط می شود که این امر در بودجه شهرداری هیچ تاثیری نمی گذارد.

وی افزود: سرمایه گذارهای دولتی نباید در زمینه پایان کار بدهکاری داشته باشند زیرا با این بدهی ها باعث ضایع شدن حقوق شهر و شهروندان می شود.

کد مطلب 1242732

