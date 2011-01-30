به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محمدی فرد اظهار کرد: در ادامه کمک‌ها و مساعدت‌ها از سوی دولت و ملت مومن و شریف ایران اسلامی، کمیته امداد امام خمینی (ره) در حد وسع و توان خود علاوه بر تامین و توزیع هزاران تخته پتو و اقلام خوراکی به ساخت واحدهای مسکونی مناسب با عرف محلی را در دستور کار خود داشته و در ادامه مسیر سازندگی در دوره بازسازی با همکاری خیرین محلی و بازرگانان پاکستانی در صدد تهیه جهیزیه ازدواج جوانان در مناطق آسیب دیده از سیل بوده تا با ایجاد فضای نشاط و شادمانی و ترویج آن به این جامعه آسیب دیده حرکت نورانی را ادامه دهیم.

عضو شورای معاونان کمیته امداد امام خمینی (ره) تصریح کرد: کمیته امداد امام (ره) به ادامه تعامل و رایزنی‌های خود با سازمان کنفرانس اسلامی در رابطه با موضوع سیل پاکستان ادامه داده و در صدد طراحی پایگاه‌های ثابتی جهت جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای مردم مسلمان و آسیب دیده پاکستان هستیم.

محمدی فرد خاطر نشان کرد: کمیته امداد امام خمینی (ره) جزء اولین دستگاه‌های اجرایی بود که پس از وقوع حادثه سیل در پاکستان به یاری مردم منطقه شتافته و با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و نهادهای بومی پاکستان و در اختیار گذاشتن منابع و کمک‌های ارسالی با کنسولگر‌های جمهوری اسلامی ایران در شهرهای کویته، لاهور و کراچی جهت هماهنگی و نظارت نمایندگان سیاسی کشورمان و نمایندگان محلی مورد اعتماد به سرعت وارد عمل گردیده و خدمات قابل قبولی ارائه داده است.

معاون هماهنگی امور بین‌المللی کمیته امداد امام خمینی (ره) در پایان با اعلام تعیین رقم 100 میلیون دلاری از سوی رییس جمهور محترم جهت کمک به مردم مظلوم پاکستان از ارسال 85 هزار راس گوسفند قربانی شده توسط حجاج در مراسم حج امسال از سوی امام خمینی (ره) با همکاری سازمان حج و زیارت به مناطق آسیب دیده از سیل پاکستان خبر داد.