قم زیستگاه مناسبی برای پرورش آرتمیا است

به گزارش خبرنگار مهر در قم ، محمدرضا محقق ظهریک شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح موفق پرورش آرتمیای بومی قم در استخرهای خاکی و موقعیت مناست استان قم برای پرورش آن، اظهار داشت: در تحقیقات انجام شده طی چند سال از مجموع ۱۵مکان بررسی شده در مناطق شور اطراف شهر قم، شرق و غرب حوض سلطان، دریاچه نمک، هفت لول، منطقه مسیله در ۱۰نقطه آن، آرتمیا یافت شده است.

وی در ادامه بیان داشت: آرتمیا میگوی کوچکی از رده سخت پوستان است که در آب‌های خیلی شور مانند دریاچه‌های نمک، حوضچه‌ها و برکه‌های آب شور زندگی می‌کند.



کار‌شناس مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان قم اضافه کرد: این موجود توانایی زیادی برای زندگی در آب‌های بسیار شور که موجودات دیگر در آن زندگی نمی‌کنند را دارد، همچنین امروزه استفاده از غذای زنده شامل انواع سخت پوستان، جلبک‌ها و... در صنعت آبزی پروری جایگاه ویژه‌ای یافته است.



وی با بیان اینکه سالانه بیش از ۲هزار تن کیست یا تخم مقاوم آرتمیا معامله می‌شود، تصریح کرد: از خود آرتمیا یا کیست آن در تغذیه مراحل نوزادی ماهیان، سخت پوستان، نرم تنان و... سود می‌برند و از این یکی از وجوه اهمیت این سخت پوست کوچک است.



محقق اضافه کرد: به‌نظر می‌رسد مکان‌هایی که برای مدت چند ماه دارای آب شور به مقدار حداقل ۴۰گرم در لیتر باشند شرایط برای زیست آرتمیا در آن‌ها مهیا است و به دنبال مطالعات چند ساله در منابع آب شور، شوره زار‌ها و دریاچه‌های نمک استان قم، چندین منبع و زیستگاه آرتمیا برای نخستین بار در استان قم یافت شده است.



وی با بیان اینکه پرورش آرتمیا مزایای بسیار زیادی به همراه خواهد داشت، اظهار داشت: استفاده از آب‌های شور و زه کشاورزی، استفاده از زمین‌های شوره‌ زار، هزینه تولید اولیه پایین، تولید توده زنده و تخم مقاوم برای مزارع پرورش ماهی و میگو، استقبال زیاد پرورش دهندگاه ماهیان زینتی و امکان تولید سه تن توده زنده و بیش از ۱۰۰کیلو تخم در هر هکتار از مهم‌ترین ویژگی‌های تولید آرتمیا است.