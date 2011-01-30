مسئولان اوقاف به ‌روز کردن مال‌ الاجاره‌ موقوفات را جدی بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، آیت الله سید محمد شاهچراغی عصر یکشنبه در جمع مدیر کل و روسای ادارات اوقاف و امور خیریه شهرستان های استان سمنان گفت: مردم با موقوفه‌خواری فقر و بدبختی را در نسل های خود به وجود می آورند.

وی با اشاره به اینکه آیا مسئولان اوقاف اگر مغازه شخصی داشته باشند به همین قیمت اجاره موقوفات به مردم اجاره می دهند، گفت: مسئله اجاره ها و کرایه های موقوفات را باید جدی گرفت.

شاهچراغی با اشاره به اینکه رسول خدا سنت های فراوانی دارد که علامه طباطبایی در کتابی سنت های آن حضرت را جمع آوری کرده است، گفت: یکی از سنت های مورد تاکید حضرت رسول(ص) وقف است.

به گفته وی، وقف یکی از سنت حسنه از رسول خدا(ص) و ائمه معصومین(ع) است که به عنوان سنت حسنه اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه هم با زبان و هم با عمل باید نسبت به ترویج وقف در جامعه تلاش شود، گفت: مردم را باید نسبت به وقف و عواید آن بیشتر آگاه کرد.

شاهچراغی با اشاره به اینکه مسئولیت کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه از نظر کمی و کیفی بسیار سنگین است، گفت: وقف یک حق‌الناس خطرناک است که خیلی باید با احتیاط و شرعی به آن عمل شود.

وی با تاکید بر اینکه وظیفه اوقاف حفظ موقوفات موجود از نظر بنا و ساختمان است، گفت: مسئولان اوقاف باید طوری عمل کنند که مردم رغبت کنند اموال خود را وقف کنند و برکات آن را برای مردم از طریق رسانه ها و صدا و سیما بازگو کنند.