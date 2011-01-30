امکان امداد هوایی در بیمارستانهای آذربایجان غربی وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حمیدرضا عمرانی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد بحران آذربایجان غربی با اشاره به اینکه متاسفانه در بیمارستانها و مراکز درمانی استان جهت استفاده درمواقع بحرانی و اضطراری محلی جهت فرود بالگرد امدادی تعبیه نشده، بیان داشت: این امر هم اکنون به یکی از چالشهای اصلی حوزه امدادو نجات تبدیل شده که باید با همفکری و تعامل مدیران شهری رفع شود.

وی ضمن تاکید بر لزوم وجود محلی با عنوان پد بالگرد در بیمارستانها، اظهار داشت: در حال حاضر بیمارستانهای استان فاقد محل و ظرفیت ایجاد این مکان بوده که نیازمند چاره اندیشی اساسی مسئولان است.

احداث ساختمانهای جدید در محل پد بالگرد بیمارستان امام خمینی(ره) ارومیه

مدیرحوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان غربی با اشاره به اختصاص فضایی بعنوان پد بالگرد در محوطه بیمارستان امام خمینی(ره) ارومیه در زمان تاسیس، ادامه داد: هم اکنون شاهد احداث ساختمانهای جدید در مکان یاد شده هستیم که شهرداری باید از ساخت و سازهای جدید در اطراف بیمارستان جلوگیری کرده تا شاید محلی جهت نسشتن بالگردهای امدادی در این محل ایجاد شود.

عمرانی فرود بالگرد در محوطه بیمارستان امام خمینی (ره) را غیر ممکن دانست و خاطر نشان کرد: برای این منظور باید محوطه ورزشگاه تختی برای انتقال مجروحان از طریق بالگردهای امدادی به مراکز درمانی و بیمارستانهای ارومیه مورد استفاده قرار گیرد.

این مقام مسئول همچنین از نبود اتوبوس آمبولانس در آذربایجان غربی انتقاد کرد و بیان داشت: متاسفانه به دلیل عدم وجود برخی امکانات امدادرسانی در آذربایجان غربی،طی سانحه هوایی تهران به ارومیه در محور منتهی به محل وقوع حادثه شاهد ترافیک سنگین بودیم.

غفلت دستگاههای اجرایی آذربایجان غربی از برگزاری دوره های آموزشی چهارگانه امداد و نجات

عمرانی از غفلت دستگاههای اجرایی و جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی از برگزاری دوره‌ های آموزشی چهارگانه امداد و نجات در مواقع بحرانی نیز انتقاد کرد و گفت: بر این اساس مرکز فوریتهای پزشکی آماده همکاری با جمعیت هلال ‌احمر در زمینه تامین نیروی انسانی به عنوان مدرس است.

وی بر ارائه آموزشهای کاربردی ‌تر در زمینه مواجهه با بحران تاکید و خاطر نشان کرد: باید با استفاده از ظرفی‌های موجود در آذربایجان غربی به سمت مدیریت آموزشی و پژوهشی استاندارد حرکت کنیم.