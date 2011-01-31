محمدرضا آزاده فر در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: برخی بر این باورند که سرفصل یعنی انقلاب، در حالیکه به این معنا نیست و شخصاً بر این باورم که به جای بازنگری باید از تنظیم برنامه های آموزشی متناسب براساس نیازهای واقعی کشور استفاده شود.

وی در ارتباط با برنامه های علمی، آموزشی و هنری دانشکده موسیقی دانشگاه هنر در راستای نیازهای کشور، گفت: تامین آینده شغلی فارغ التحصیلان اصلی ترین دغدغه دانشکده موسیقی است به همین منظور، مطالعات جهت نیازسنجی واقع گرا در بخش های مختلف کشور در این زمینه ضروری است.

رئیس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر افزود: هم راستا با این سیاستگذاری، به روز رسانی دانش اعضای هیئت علمی متناسب با اتفاقات روز موسیقی دنیا از یک سو و ایجاد درک جامعه شناختی از وضعیت موجود کشور از برنامه های اصلی این دانشکده به منظور بازنگری در سرفصل های رشته موسیقی به شمار می رود.

وی گفت: بر این اساس نیاز است تا بازآموزی مدرسان، تغییر در عناوین و محتوای دروس و حتی بازگشایی یا تغییر شکل رشته های موجود صورت پذیرد.

آزاده فر نیازهای واقعی و فرصت های جذب فارغ التحصیلان را از اصلی ترین فاکتورهای پذیرش دانشجو دانست و اظهار داشت: در صورت توجه به این فاکتورها دانشجو با پشتگرمی به اینکه بازار کار مناسب و مرتبط با تخصص وی بیرون از دانشگاه منتظر وی است، کار تحصیل علمی و فراگیری هنرهای موسیقی را آغاز و به انجام می رساند.

وی با بیان اینکه به نظر می رسد در سالهای گذشته گسترش خوبی در زمینه کمیت و تعدد رشته ها حاصل و برنامه ریزی هایی نیز برای آینده این گسترش در نظر گرفته شده است، تاکید کرد: نیاز به گسترش کیفی مواد آموزشی، تنوع کیفیت موضوعات روز دنیا، فراهم آوردن فضا برای بهره مندی دانشجویان از تفکرات متفاوت در حوزه موسیقی و گسترش کمی این موارد احساس می شود.

این عضو هیئت علمی دانشگاه هنر با تاکید بر اینکه نیاز است تا خود را با نیازهای روز جامعه سوق داد، گفت: در صورتیکه این اتفاق نیفتد ممکن است یکسال بعد ببینیم جامعه علمی به سمتی دیگر رفته و نیازهای خود را از مجاری دیگری برطرف کرده است.

رئیس دانشکده موسیقی با تاکید بر احتمال راه اندازی رشته های جدید به واسطه بازنگری سرفصل های رشته موسیقی اظهار داشت: البته نیازسنجی که باید بر اساس آن به راه اندازی رشته ها دست یافت هنوز تکمیل نشده است.

وی خاطرنشان کرد: در راستای تکمیل این نیازسنجی لازم است تا دستگاه های مختلف فرهنگی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با دانشگاه همکاری کنند.