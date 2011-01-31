قیمت املاک اداری در پایتخت/ اختلاف قیمت تا متری 700 هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، ملکهای اداری در پایتخت که در بخشهای مرکزی شهر تراکم بیشتری دارند، به نسبت ملکهای مسکونی در موقعیت مشابه با تفاوت قیمتی 200 تا 300 هزار تومان به فروش می رسند و از آنجایی که تعداد این ملکها به نسبت مسکونی کمتر است خرید وفروش این املاک در بازار معاملات کمی سخت تر انجام می شود.

برای خرید و فروش املاک اداری 2 گزینه مدنظر قرار می گیرد؛ اول واحدهای اداری که دارای سند اداری هستند و دوم واحدهایی با سند مسکونی که موقعیت اداری دارند و در واقع براساس منطقه ای که در آن واقع شده اند به عنوان ملک اداری به فروش می رسند.

اختلاف 700 تا 800 هزار تومانی هر متر مربع سند اداری

خریداران املاک با توجه به شغل خود، هر کدام از این املاک را انتخاب می کنند، زیرا خریداران واحدهایی با سند اداری می توانند از تابلو استفاده کنند در حالی که خریداران واحدهایی با موقعیت اداری از امکان نصب تابلو برخوردار نیستند اما این افراد از پرداخت هزینه هایی مانند مالیات که واحدهای اداری باید بپردازند، معاف هستند.

در واقع این دسته از خریداران املاک اداری فقط به موقعیت خاص ملک توجه می کنند و نصب تابلو برای آنها اهمیت چندانی ندارد و با بهره گیری از تمامی مزیتهای یک ملک اداری می توانند دیگر هزینه ها را هم نپردازند اما اغلب واحدهای اداری دارای سند اداری هستند که مشاوران املاک سهم این واحدها را 50 تا 60 درصد از کل واحدهای اداری می دانند.

اختلاف قیمتی میان این دو نوع واحد، تقریبا میان 700 تا 800 هزار تومان است و واحدهایی باسند اداری گرانتر به فروش می رسند، البته در تعیین قیمت، خیابان و موقعیت یک واحد هم اهمیت زیادی دارد.

افزایش 200 هزار تومانی هر متر در طبقه اول

یکی دیگر از مواردی که در فروش واحدهای اداری تاثیر زیادی دارد قرارگرفتن یک واحد در طبقه همکف یا اول است تا از تردد زیاد مشتری در طبقات دیگر جلوگیری شود. به همین منظور برخی از مشاغل خاص مانند آژانسهای هواپیمایی ،مسکن، آموزشگاه ها و ... فقط می توانند در طبقه همکف و اول فعالیت داشته باشند که این موضوع بر قیمت یک ملک تاثیر گذار است.

تاثیر طبقات بر هر ملک اداری به نحوی است که حداقل متری 200 هزار تومان به قیمت واحدها در طبقه اول و همکف افزوده می شود.

قیمت املاک اداری در تهران

در حال حاضر ملک اداری با سند اداری در محدوده عباس آباد به طور متوسط با قیمت هر مترمربع 4 میلیون تومان و با موقعیت اداری به قیمت هر متر مربع 3 میلیون و 300 هزار تومان به فروش می رسد.

همچنین ملکی با سند اداری در خیابان گاندی هر متر مربع 3 میلیون و 300 هزار تومان و 150 متری در ونک متری 3 میلیون و 200 هزار تومان به فروش می رسد. 72 متری در خیابان مطهری هم با 190 میلیون تومان قیمت به فروش گذاشته شده است.

براساس این گزارش، ملکی با موقعیت اداری با 47 متر مربع مساحت در میدان گلها با قیمت 81 میلیون تومان به فروش گذاشته شده است. واحدی با موقعیت اداری در خیایان فاطمی زرتشت به متراژ 66 متر مربع، 145 میلیون تومان قیمت گذاری شده است. ملکی دیگر با همین موقعیت با 90 متر مساحت در خیابان شریعتی نزدیک به حسینه ارشاد با قیمت 233 میلیون تومان به فروش می رسد.