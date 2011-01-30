سرپرست فرمانداری میاندرود منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی در این حکم علی رجبی وندوچالی با مدرک تحصیلی لیسانس کشاورزی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر را به عنوان نخستین سرپرست فرمانداری میاندرود منصوب کرده است.

با توجه به اینکه مراسم معارفه سرپرست فرمانداری میاندرود و افتتاحیه دفتر نوزدهمین فرمانداری استان صبح دوشنبه در اردوگاه شهدای دانش آموزی بادله ساری برگزار خواهد شد پیش بینی می شود رجبی بتواند حکم انتصاب نخستین فرمانداری میاندرود را از وزیر کشور دریافت کند.

رجبی که پیش از این معاون فرماندار شهرستان نور بوده دارای سوابقی جون معاون بخشدار مرکزی ساری، مدیرعامل باشگاه خوش نوش ساری نیز است.

رجبی اهل وندوچال سوادکوه است.

به گزارش مهر، بر اساس ابلاغی دولت دهم و در سفر سوم دولت به مازندران، با موافقت وزیر کشور میاندرود نوزدهمین فرمانداری مازندران سه میلیونی شده است.