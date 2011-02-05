پیام معنوی و انسانی انقلاب اسلامی ایران از مرزها فراتر رفته است

غلامحسین الهام در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص بزرگداشت سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ایران اظهار داشت: خدا را باید شاکر باشیم که دهه چهارم انقلاب اسلامی را با سربلندی بیشتر آغاز کردیم.

وی اضافه کرد: امروز شاهدیم که پیام انقلاب مانند یک پیام معنوی، یک پیام بلند اخلاقی و انسانی است که از مرزهای ایران فراتر رفته است.

مشاور حقوقی رئیس جمهور پیام انقلاب را پیام اسلام دانست وافزود: درحال حاضر کشورهای اسلامی پیام جمهوری اسلامی ایران را دریافت کرده اند.

وی با تاکید براینکه ما این اعتبار، عزت، شور و حرکتی که در جهان اسلام می بینیم الهام گرفته از انقلاب اسلامی و مشی امام است، عنوان کرد: این روح عدالتخواهی در برابر زیاده خواهی و حرص شیطان که امروز تقابل بین نظام شیطانی و نظام رحمانی در عالم شکل گرفته حرکتی است که از انقلاب اسلامی ما ریشه گرفته و با قدرت و قوت پیش می رود.

جریانات همگرا با شاخص های اصولگرایی ماندگار می شوند

الهام در بخش دیگری از گفتگو با مهر، در خصوص وحدت حول محور شاخص های اصولگرایی، اظهار داشت: انقلاب اسلامی شاخص های پایدار و مبتنی بر عدالت و نگاه های اسلام ناب محمدی دارد و هر جریانی که نسبت به این شاخص ها همگرایی از خود نشان دهد ماندگار می شود و هرجریانی که از این شاخص ها فاصله بگیرد خودش را محو می کند و انقلاب ماندگار می شود.

وی در ادامه به فتنه سال گذشته اشاره کرد وافزود: فتنه سال 88 نشان داد که هرکسی با هر ظرفیتی از شاخص های انقلاب فاصله گرفت محو شد.

مشاور حقوقی رئیس جمهور جریان فتنه سال گذشته را معیاری برای سنجش میزان اصولگرایی افراد، تشکلهای و احزاب مختلف در کشور به شمار آورد و افزود: همه جریاناتی که در جریان فتنه قرار گرفتند، آب به آسیاب دشمن ریختند، فتنه را مدیریت کردند، محور آن بودند ودر این جهت حرکت کردند از اندیشه ملت و افکار عمومی ایرانیان حذف شدند وباید یک بازنگری در اعمال خود کنند.

وی در عین حال تصریح کرد: البته من از تولد جدید جریانی حرف نمی زنم و معتقدم جریاناتی که در فتنه سال گذشته بودند مرده اند.

