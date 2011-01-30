به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از مجموعه "پلاک" شامل مجموعه آثار ابراهیم حاتمیکیا بعد ظهر امروز 10 بهمن در موسسه رسانههای تصویری برگزار شد. در این نشست حاتمیکیا و محمدرضا عباسیان مدیر عامل موسسه رسانههای تصویری حضور داشتند.
در ابتدای این برنامه عباسیان درباره مجموعه پلاک گفت: یک از برنامههایی که موسسه رسانههای تصویری دنبال میکند تولید مجموعههای شخصیتمحور است. اولین مجموعه که "پلاک" است در زمان مدیر عاملی ابراهیم داروغهزاده تولید شد. این مجموعه شامل سه عنوان فیلم کوتاه و 13 عنوان فیلم بلند آقای حاتمیکیا با موضوع دفاع مقدس است. این برنامه به همت آقای محمد پیرهادی مدیر عامل شرکت حک فیلم شکل گرفت.
وی ادامه داد: ایشان برای فیلمهای این مجموعه زحمت فراوانی کشیدند. برای همه فیلمهای این مجموعه پوزیتیو و نگاتیو جدید تهیه شده است. هر DVD شامل یک فیلم و DVD مصاحبه اکبر نبوی با حاتمیکیا و پشت صحنه فیلم است. 28 DVD در 14 قاب در این مجموعه همراه با یک کیف عرضه می شود. فیلمها با سه زیرنویس ایرانی، انگلیسی و عربی در اختیار مردم قرار می گیرد. امیدواریم از محصولات سینمایی به عنوان هدایای فرهنگی استفاده شود. البته در تولید این مجموعه زیاد دغدغههای مالی لحاظ نشده است.
وی افزود: حسن این مجموعه کیفیت بسیار مناسب آن است. قرار بود این مجموعه چند ماه پیش عرضه شود اما به دلیل حساسیتی که روی کیفیت آن وجود داشت عرضه آن مدتی به تعویق افتاد.
در ادامه این نشست حاتمیکیا درباره روند تولید این مجموعه و چگونگی شکلگیری آن گفت: خوشحالم که این پروژه دو ساله به همت آقای پیرهادی و خودم شکل گرفت. جرقه تولید این مجموعه زمانی در ذهن من شکل گرفت که می دیدم تلویزیون فیلمهای من را با کیفیت بسیار نامناسب پخش میکند. من با عزتالله ضرغامی هم درباره کیفیت بد آثار صحبتهایی کردم.
وی ادامه داد: بنابراین تصمیم گرفتم این مجموعه را جمعآوری کنم. این یک کار فرهنگی است و انتفاعی نیست. سینمای جنگ سینمایی است که در آن سوی آبها مهجور واقع شده است. فهمیدن و درک کردن موضوع جنگ ایران و عراق برای خارجیها مجهول است. دکتر داروغهزاده در تولید این مجموعه بسیار از ما حمایت کردند. ما با تمام قوا تلاش کردیم کیفیت همه فیلمها مناسب باشد. اما متاسفانه سه فیلم کوتاهی که در این مجموعه هست به دلیل اینکه کپی دیگری از آنها در دست نبود کیفیت زیاد خوبی ندارند.
وی خاطر نشان کرد: در این مجموعه اصرار بر این بود که زیرنویسها تا جایی که امکان دارد غلط نداشته باشند. برای من به شدت اهمیت دارد که فیلمهای خودم را در اختیار داشته باشم. من به عنوان یک فیلمساز علاقمندم زحمات دوستانم به بهترین شکل ممکن دیده شود. امیدوارم که برای بقیه فیلمسازان نیز این اتفاق بیفتد که همه فیلمهایشان را به صورت یک مجموعه عرضه کنند. معتقدم که این فیلمها باید با کیفیت مناسب در منازل و کتابخانههای مردم وجود داشته باشد.
حاتمیکیا درباره اینکه از لحاظ مالی این مجموعه برایش منفعتی داشته است یا نه گفت: بحث کپی رایت قصه و غصه قدیمی سینمای ایران است. فیلمهای من بارها از تلویزیون پخش شدهاند بدون اینکه از من اجازه گرفته شود ویا منفعتی برای من داشته باشد. تولید این مجموعه نیزبرای من هیچ منفعت مالی نداشته است. در این مجموعه تلاش شدهاست که حتی سکانسهایی را که خود من بنا به دلائلی در زمان اکران از فیلم خارج کردهام در این نسخهها وجود داشته باشد.
کارگردان "موج مرده" گفت: در این مجموعه فیلم هایی که در ارتباط با دفاع مقدس ساخته ام گنجانده شدهاند. به نظرم این منطقی تر است. چون این مجموعه یک کار فرهنگی و تحقیقاتی است.
حاتمیکیا درباره کیفیت تولیدات فیلمهای دفاع مقدس در طول این چند سال گفت: به نظرم این فیلمها کهنه هستند و بوی نا و عقب ماندگی میدهند. زیرا تصمیمگیرندهها ذهن جمودی برای تولید این آثار دارند. اما در یکی دوسال اخیر استعدادهای زیاید با ذهنیت های جدید وارد عرصه فیلمسازی شدهاند که مسئولان باید به آنها فرصت بدهند. چون معمولابخش های دولتی از آثار جنگی حمایت میکنند آثار جذابی به علت محافظهکاری مسئولان تولید نمیشود.
وی درباره انتخاب نام "پلاک" برای این مجموعه گفت: پلاک هنوز برای ما ایرانیها مولفه آشنایی به حساب میآید و جزو فرهنگ ما شده است و عنوان زیبایی دارد.
این کارگردان درباره حضور فیلمهایش در خارج از کشور گفت: من در هفته های فیلم و مراکز فرهنگی بیشتر از جشنوارهها حضور داشتهام. چون فیلمهای من زیاد مسئله این جشنوارهها نیست. سینمای جنگ ما بسیار مهجور واقع شده است. به نظر من اصیل ترین سینمای بعد از انقلاب سینمای جنگ و دفاع مقدس است اما متاسفانه روی آن اصلا کار نشده است. مسئولان بیشتر باعث مظلوم واقع شدن این سینما شدهاند تا ارائه آن به خارج از کشور و حضور در جشنوارههای خارجی.
حاتمیکیا ادامه داد: نگاه دنیا نسبت به سینمای جنگ نگاهی ضد جنگ و تحلیلی است اما من این نگاه را ندارم. آدمهای فیلمهای من نگاه آرمانی به جنگ دارند. این نوع سینما را در سینمای دنیا نمی فهمند. البته فیلمهایی مانند "آبادانی ها" کیانوش عیاری و "دندان مار" مسعود کیمیایی با نگاهی متفاوت از فیلمهای من در جشنواره های خارجی حضور داشتهاند. مثلا فیلم "آبادانی ها" که بر اساس "دزد دوچرخه" ویتوریو دسیکا ساخته شده است نگاهی ضد فاشیستی به جنگ دارد بنابراین از جانب جشنوارهها تقدیر می شود. اما فضای فیلمهای من متفاوت است.
وی افزود: فیلمهای من به جنگ به عنوان مفهوم اصلی نمی پردازد . تنها سه فیلم من صرفا جنگی هستند. من تخصص ساخت فیلم جنگی به معنای کامل را ندارم. مرحوم ملاقلیپور متخصص ساخت این گونه آثار جنگی بود که متاسفانه دیگر در میان ما نیست.
عباسیان درپایان خاطرنشان کرد: مجموعه"پلاک" به عنوان یک کالای فرهنگی قابل عرضه است. همچنین برای عرضه آن در زمینه بینالمللی نیز تلاش هایی در حال انجام است.
