"خاطرات سید کاظم اکرمی" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "خاطرات سید کاظم اکرمی" سی‌ونهمین اثر از مجموعه کتابهای خاطره دفتر ادبیات انقلاب حوزه هنری است که در 5 فصلِ با عنوانهای تحصیل و ازدواج، مبارزات سیاسی، دستگیری و زندان، همراهی با انقلاب اسلامی و از آموزش و پرورش تا ریاست دانشگاه، تدوین شده است.

سید کاظم اکرمی که متولد سال 1319 در همدان است از سال 1342 با شروع نهضت امام‌خمینی (ره) و به دنبال ملاقات با ایشان به عنوان نماینده دانشسرای عالی فعالیتهای سیاسی خود را آغاز کرد. وی در سالهای مبارزه برای پیروزی انقلاب اسلامی مدت 52 ماه را در زندانهای رژیم پهلوی به سر برده است.

در کتاب "خاطرات سید کاظم اکرمی" می‌خوانیم: یکروز با عجله آمدند و مرا به اتاق به اصطلاح تمشیت (اتاق شکنجه) بردند و به تخت بستند و به شدت شکنجه کردند و از من اسلحه و مکانی را که اسلحه‌ها را مخفی کرده بودم خواستند. من هم در حالی که از درد به خود می‌پیچیدم گفتم که اهل مبارزه مسلحانه نبودم. من حرف زده‌ام، اطلاعیه گرفته، خوانده و پخش کرده‌ام، ولی با اسلحه سر و کاری نداشته‌ام. آنها زیر بار نرفتند و شاید خداوند ترحمی کرد که یکبار شلاق به چشمم خورد و خون از چشمم بیرون زد و آنها به محض دیدن خون، شکنجه را قطع کردند.

کتاب "خاطرات سید کاظم اکرمی" با شمارگان 2500 نسخه در 220 صفحه منتشر شده است.

