ریما مرشد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این دائره‌المعارف گفت: 50 درصد دیگر مقالات نیز به زودی در اختیار بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران قرار می‌گیرد و به احتمال فراوان تا پایان سال آینده فرش ایران هم دارای دایره‌المعارف می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این کتاب در نمایشگاه سال 91 در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد افزود: این دائره‌المعارف زیرنظر شورای علمی متشکل از برخی از اعضای انجمن علمی فرش اداره می‌شود.

مسئول مدیریت امور پژوهش بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران با تاکید بر اینکه تاکنون در گردآوری دانش فرش ایران اقدام جدی صورت نگرفته و علم فرش ایرانی تدوین نشده بیان کرد: ‌محورهای این دائره‌المعارف شامل مواد اولیه و رنگرزی، دانش فنی و فناوری‌ فرش، اقتصاد و بازرگانی، طرح و نقش و زیبایی شناسی، سازمان و مدیریت فرش، تاریخ و جغرافیای فرش و جامعه‌شناسی و فرهنگ فرش ایران است.

وی با اشاره به اینکه این اقدام سبب می‌شود علم فرش از بین نرود اظهارکرد: این کتاب در 6 جلد و به صورت مصور تدوین می‌شود.

مرشد بیان کرد: مقالات سفارش‌ داده شده پس از ارائه به دبیرخانه وارد مرحله داوری و بعد از آن‌ با تایید شورای علمی برای چاپ در دائره‌المعارف انتخاب می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه مشکل اصلی برای این دائره‌المعارف چه بود؟ افزود: کمبود منابع علمی در زمینه فرش بزرگرتین مشکل پیشروی این دائره‌المعارف بود.