چاههای آب شرب برخی روستاهای بروجرد جوابگو نیست

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، نورخدا محمدی ظهر یکشنبه در نشست شوراهای روستاهای بخش اشترینان شهرستان بروجرد در سخنانی اظهار داشت: درحال حاضر به حدود 96 روستاهای بروجرد آبرسانی صورت گرفته ولی همچنان برای ارتقا کیفیت آبرسانی نیازمند فعالیت ویژه ای در این زمینه هستیم.

وی با اشاره به اینکه خشکسالی و زلزله سال 85 به مشکلات در این زمینه افزوده است، تصریح کرد: وضعیت چاهای آب شرب ما در برخی روستاها جوابگو نیست و باید این چاها را دوباره احیا کنیم.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان بروجرد نیز در این جلسه در سخنانی با اشاره به وضعیت طرح هادی روستاهای اشترینان یادآور شد: طرح هادی در اکثر روستاهای این بخش کلید خورده ولی متاسفانه نیمه کاره رها شده است.

معظمی گودرزی ادامه داد: متاسفانه به دلیل کمبود اعتبارات پروژه های طرح هادی در روستاهای اشترینان مسکوت مانده است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان بروجرد ادامه داد: بازنگری نقشه طرح های های روستایی پیشنهاد شده که در صورت تامین اعتبارات در کم ترین زمان طرح هادی تمام روستاهای بخش اشترینان به اتمام خواهد رسید.

وی همچنین در مورد ساخت مسکن روستایی خاطر نشان کرد: ما برای ساخت واحد های مسکونی تسهیلات زیادی به روستائیان پرداخت کرده ایم اما در بخش اشترینان هنوز نتوانسته ایم یک سند برای واحد های مسکونی صادر کنیم.

مدیر توزیع برق شهرستان بروجرد نیز در این جلسه در مورد مشکلات برق اهالی روستاهای بخش اشترینان بیان داشت: در طول دو سال گذشته شبکه های برق شش روستای بخش اشترینان بهسازی شده است و بهسازی شبکه های برق برخی دیگر از روستاهای این بخش در حال انجام است.

خسروی با اشاره به اینکه 189 روستای دارای شبکه برق در بروجرد و اشترینان وجود دارد، خاطر نشان کرد: درحال حاضر وجود انشعابات غیر مجاز در سطح روستاها موجب ایجاد مشکلاتی برای شبکه برق شده است.

وی به طلب سه میلیارد و 200 میلیون تومانی این شرکت از مشترکان بروجردی اشاره کرد و یادآور شد: از این میزان بدهی250 میلیون تومان مربوط به 36 روستای بخش اشترینان است.

بنابر این گزارش در این نشست اعضای شوراهای اسلامی روستاهای بخش اشترینان به برخی مشکلات و چالش های اهالی این بخش اشاره کردند.

عدم دوبانده شدن جاده اشترینان - بروجرد و طولانی شدن این پروژه، نداشتن سیستم گازرسانی در برخی روستاهای اشترینان، عدم تکمیل طرح هادی برخی روستاهای این بخش، عدم صدور سند خانه های روستایی با گذشت یک سال از تشکیل پرونده و فرسوده بودن شبکه برق رسانی روستاهای اشترینان از جمله مشکلات روستاهای این بخش بود.

معاون سیاسی فرمانداری ویژه شهرستان بروجرد نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت حل مشکلات روستائیان بخش اشترینان عنوان کرد: امید است در سالهای آینده با تخصیص اعتبارات ویژه به بخش اشترینان شاهد رفع مشکلات این بخش باشیم.

داود وندی خواستار تامین اعتبارات لازم برای نوسازی شبکه برق رسانی روستاهای اشترینان شد و خاطر نشان کرد: حل دیگر مشکلات ساکنان این بخش از جمله وضعیت جاده ها و کمبود آب شرب نیز در دستور کار قرار گیرد.