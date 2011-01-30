تغییر آمریکای لاتین با تبلیغ رفتاری امکانپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله عبدالله جوادی آملی بعد از ظهر یکشنبه در دیدار تعدادی از مسلمانان آمریکای جنوبی با تاکید بر اینکه با نوشتن و گفتن نمی توان مردم را هدایت کرد، تصریح کردند: تغییر آمریکای لاتین با تبلیغ گفتاری و نوشتاری نیست بلکه با تبلیغ عملی و رفتاری است؛ همان طوری که در قرآن کریم آمده (وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا یَمْشِی بِهِ فى الناس) فرمود: بعضی ها نورانی هستند که در جامعه نورافکنی دارند، چنین افرادی مردم را روشن می کنند، مردم حرف آنها را می پذیرند و متحول می شوند و رهاوردی نظیر رهاورد انقلاب اسلامی ایران، تونس، مصر، اردن و عربستان صعودی دارند.



وی اظهار داشت: مهمترین راه تربیت و تزکیه دیگران آن است که ما یک الگوی عملی برای اسلام باشیم، یعنی عقاید، اخلاق، گفتار، رفتار و نوشتار ما الهی و نورانی باشد تا توده مردم اعم از دانشگاهی و غیردانشگاهی با مشاهده ما بهره مند شوند.



راه اصلاح حکومتها همان راه اصلاح توده مردم است



وی تاکید کرد: راه اصلاح حکومتها و هیئت حاکمه کشورها همان راه اصلاح توده مردم است، زیرا حکومتها بر این باورند که بر اساس حکومت مردم بر مردم سامان می یابند و اگر ملتی الهی اندیش باشد هیئت حاکمه آنها یا با میل و یا ناچارا الهیت را در پیش می گیرد.



استاد برجسته حوزه های علمیه تصریح کرد: اخلاق یا سیاست و یا امور اجتماعی و مانند آن دارای موضوع محوری هستند و آن انسان است. اگر کسی انسان را شناخت، محصولات او را که عبارت از مسائل سیاسی، اجتماعی، علمی و... است به خوبی می شناسد.



مفسر بزرگ قرآن کریم انسان شناسی را مهمترین مسئله معرفتی دانست و با اشاره به وجود دو مکتب در نوع نگاه به انسان، اظهار داشت: یکی از این مکاتب این است که انسان با مرگ می پوسد و مرگ پایان راه است و مکتب دیگر آن است که انسان در مصاف با مرگ، مرگ را می پوساند و از پوست به در می آید و برای ابد زنده است.



آیت الله جوادی آملی تاکید کرد: دین به ما آموخت که مکتب دوم حق است یعنی انسان در مصاف با مرگ، مرگ را می میراند نه اینکه خود بمیرد و انسان موجودی است ابدی و مرگ برای او هجرتی به جهان دیگر است.



آنهایی که مرگ را پوسیدن می دانند خسارت های فراوانی به جامعه انسانی وارد کردند



وی افزود: آنها که مرگ را پوسیدن می دانند خسارت های فراوانی به جامعه انسانی و علوم وارد کردند و بیشترین خسارت را به علم شریف طب زدند.



استاد برجسته حوزه با بیان نمونه هایی از آسیب این نوع تفکر به علم طب، اظهار داشت: آسیبی که نگاه مادی و باطل به علم طب زد این است که سطح علم شریف طب را که از بیطاری(علم دامپزشکی) فاصله دارد و در اوج قرار دارد آنقدر پائین آورد تا به حد بیطاری رسانده و انسان را حیوانی می داند که حرف می زند.



آیت الله جوادی آملی خاطرنشان کرد: انسان در مصاف با مرگ، مردن را می میراند و خود هجرت می کند و برای ابد زنده می ماند پس باید برای تامین سعادت چنین حیاتی برنامه ای داشته باشد.



وی افزود: برنامه آموزنده انسان این است که دستور کسی که جهان، انسان و پیوند انسان و جهان را آفرید را بیابد و به آنها عمل کند. یکی از مهمترین راههای رسیدن به این دستور، همان است که وجود مبارک پیامبر اسلام(ص) فرمود «من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیة » یعنی اگر کسی بمیرد و امام زمانش را نشناسد مرگ او مرگ جاهلیت است.



مرگ عصاره و میوه زندگی است



این مرجع تقلید ادامه داد: وقتی مرگ، مرگ جاهلی بود معلوم می شود که حیات و زندگی، زندگی جاهلی است زیرا مرگ عصاره و میوه زندگی است و اگر این میوه تلخ بود معلوم می شود زندگی تلخ بود، پس اگر مرگ کسی مرگ جاهلی شد نشان دهنده آن است که حیات او حیات جاهلی بود.



وی گفت: آنها که در زمان حضور و ظهور امامشان زندگی کردند یک وظیفه ای داشتند و ما که در عصر غیبت امام زمان(عج) بسر می بریم وظیفه دیگری بر عهده داریم و آن وظیفه این است که امام صادق(ع) فرمودند: در زمان غیبت با این چند اصل مانوس باشید و اینها را بخوانید و معانی اینها را بدانید و معارف اینها را باور کنید و هم سنت آنها را تدریس کنید، آن معارف عبارت از این است: اللّهمَّ عَرِّفنی نَفسَکَ، فَإنَّکَ إن لَم تُعَرِّفنی نَفسَکَ لَم أعرِف نَبیَّکَ. اللّهمَّ عَرِّفنی رَسولَکَ فَإنِّکَ إن لَم تُعَرِِّفنی رَسولَکَ لَم أعرِف حُجَّتَکَ. اللّهمَّ عَرِّفنی حُجَّتَکَ فَإنَّکَ إن لَم تُعَرِّفنی حُجَّتَکَ ضَلَلتُ عَن دینی.



آیت الله جوادی آملی افزود: سرّ اینکه زندگی بدون شناخت رهبر آسمانی جاهلیت است روشن می باشد، زیرا ما از عالمی آمدیم که از او بی خبریم، به جهانی می رویم که از او بی اطلاع هستیم، کسی باید از طرف خداوند ما را راهنمایی کند که چگونه عمل و باور کنیم و چگونه متخلق باشیم که هم گذشته با جلال و شکوه خود را حفظ کنیم و هم آینده خود را تامین کنیم و چنین شخصی از طرف خدا آمده است.



امام زمانمان را بشناسیم



استاد برجسته حوزه علمیه اظهار داشت: کسی که راهنمای ملکوتی ماست اگر پیامبر باشد که خلیفه خداست و اگر امام باشد که خلیفه پیامبر است و چون شناخت خلیفه بدون شناخت آن اصل ممکن نیست لذا این دعا که وظیفه ما در عصر غیبت است ما را هدایت می کند که اول خداشناس باشیم تا جانشین او را که پیامبر است را بسناسیم، وقتی پیامبر شناس شدیم جانشین پیامبر را که امام است خواهیم شناخت و وقتی امام زمانمان را شناختیم و به دستور او عمل کردیم حیات ما حیات جاودانه خواهد بود نه جاهلانه.



وی تاکید کرد: با این وضع، فضای جامعه فضای الهی خواهد شد زیرا چنین جامعه ای هم اهل توحید است و خدایش را می‌شناسد، هم اهل وحی و نبوت است و پیامبرش را می شناسد و هم با پیامبر ارتباط ناگسستنی دارد و دستورها را از آن ذوات می پذیرد و عمل می کند، چنین امتی نه بیراهه می رود و نه راه کسی را می بندد و اگر کسی راه او را ببندد در برابر او می ایستد، مثل آنچه که در ایران اتفاق افتاد و الان در تونس و مصر جریان دارد و در عربستان هم به راه افتاد، که امیدواریم همه این قیام های مردمی به مقصد والا برسد و آمریکای لاتین نیز این چنین باشد.



آیت الله جوادی آملی خطاب به مسلمانان آمریکای لاتین اظهار داشت: شما بزرگوارانی که عهده دار رهبری فکری آمریکای لاتین هستید قبل از هر چیز باید پیوندتان را با خدا مستحکم کنید؛ نه خلاف کنید، نه از حق فاصله بگیرید، نه از صدق جدا شوید، نه از خیر فاصله بگیرید و نه از حسن جدا شوید که مبادا به دام باطل، کذب و شر بیفتید. اگر چنین شده اید عده ای از دانشمندان معطر خواهید بود. عطر وقتی در فضا منتشر شد شامه ها را نوازش می‌کند.

