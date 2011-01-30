به گزارش خبرگزاری مهر، جباری با اعلام این مطلب درباره برنامه های این کمیته تا پایان سال 89 گفت: تا پایان سال کمیته آموزش فدراسیون چهار برنامه عمده و مهم را پیش رو دارد. طی روزهای 30 بهمن و یک اسفند دومین همایش مربیان برتر فوتبال ایران با هدف تبادل نظر بین فدراسیون فوتبال و مربیان برتر فوتبال کشور درکمپ تیم های ملی برگزارخواهد شد.



جباری یادآور شد : این همایش با حضور 80 مربی برگزیده ایران که از بین 500 مربی غربال شده اند برگزار خواهد شد و ملاک این انتخاب مربیانی است که در لیگ برتر و تیم های ملی سرمربی و مربی بوده اند .

جباری ادامه داد: از 4 تا 9 اسفند در کمپ تیم های ملی ، جلال بشرزاد مدرس دروازه بانی کنفدراسیون فوتبال آسیا برای 36 دروازه بان و مربی دروازه بانی دوره ای آموزشی را برگزار خواهد کرد.



وی تصریح کرد : از 10 تا 16 اسفند هم دوره آموزش بدنسازی با مدرسی غلامرضا جهانی مدرس کنفدراسیون فوتبال آسیا در کمپ تیم های ملی برگزار خواهد شد.ضمن اینکه فدراسیون فوتبال دکتر عبدالحسین پرنو را از 26 تا 29 بهمن برای شرکت در یک دوره آموزشی به کنفدراسیون فوتبال آسیا اعزام کرده است.

