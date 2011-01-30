مجتمع مذهبی فرهنگی حسینیه اعظم کلنگ زنی می شود

جواد غم‌پرور در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: برای خرید زمین مورد نیاز برای احداث این زائرسرا در مشهد مقدس، مبلغ یک میلیارد و 50 میلیون تومان از محل نذورات مردمی مسجد حسینیه اعظم زنجان هزینه شده است.

غم پرور افزود: در مراسم کلنگ‌زنی این پروژه، آیت الله العظمی سیدعزالدین حسینی‌زنجانی، از مراجع عظام تقلید و چند تن از مسئولان استانی حضور خواهند داشت.

وی با یادآوری این‌که از یک سال قبل بحث طرح احداث زائرسرای حسینیه اعظم زنجان مطرح شده است‌، افزود: این پروژه در زمینی به مساحت 730 متر مربع، واقع در حدفاصل فلکه آب و برق مشهد مقدس احداث می‌شود و خواسته هیئت امنای حسینیه اعظم و مسئولین استان این است که این زائر‌سرا حداقل در 8 طبقه احداث گردیده و بخشی از مجموعه نیز در قالب مجتمع فرهنگی و مذهبی طراحی شود تا از تسهیلات دولتی نیز در این زمینه بهره‌مند گردیم.

غم پرور افزود: همچنین همایش حسینیان زنجان با حضور کاروانهای رضوی همزمان با ایام شهادت امام رضا علیه السلام 29 صفر ساعت 9 صبح در مهدیه مشهد برگزار خواهد شد.

غم پرور افزود: متاسفانه در سال‌های گذشته وحدت لازم در استان برای اجرای این طرح وجود نداشت و در نهایت به‌واسطه درخواست‌های مکرر مردم و حمایت مسئولان استان، مسجد حسینیه اعظم زنجان برای این امر پیش‌قدم شد تا احداث این زائرسرا که از آرزوهای دیرینه مردم استان به‌شمار می‌رود، با حمایت مردم و مسئولان تحقق یابد.

همچنین سید محمد عزالدین الحسینی از مراجع تقلید عظام در پیامی به مناسسبت احداث مجتمع فرهنگی و مذهبی حسینه اعظم زنجان در مشهد گفت: با توجهاتی که از ناحیه خود حضرت ابا عبد الله الحسین علیه السلام به حسینیه اعظم زنجان شده تا مقداریکه در حد اطلاعات حقیر است در تمام ایران و بلکه در جهان بعد از منی بی نظیر است و به حق پایتخت شور و عشق حسینی سلام الله علیه نام گذاری شده مسلما خلوص نیت بانیان این حسینیه از زمانهای پیش در شکل گیری این عظمت موثر بوده و امیدوارم در آینده بیشتر و گسترده تر شود.

وی ادامه داد: آرزوی دیرینه حقیر بود که حسینیه ای به نام حضرت ابا عبد الله الحسین علیه السلام در جوار ملکوتی حضرت امام همام علی بن موسی الرضا علیها السلام بنا شود تا پناهگاه مردم شریف و متدین زنجان گردد قدم اولیه این حسینیه با همت هیئت امنای حسینیه اعظم بحمد الله شروع شد و انشاالله تعالی با همت خود مردم زنجان به مسئولیت حسینیه اعظم زنجان به نحو احسن به اتمام خواهد رسید و همچون حسینیه اعظم زنجان موجبات برکات معنوی و هدایتی مردم زنجان و انشاالله تعالی ایران و جهان تشیع خواهد شد.

سید محمد عزالدین الحسینی افزود: از مردم شریف و متدین زنجان و استان انتظار میرود هر مقدار که در وسعشان هست از کمک به این مجتمع بزرگ دریغ نفرمایند که عندالله سبحانه و تعالی و عند الحسین علیه السلام مأجورند.