جان باختن 22 نفر بر اثر آتش سوزی در همدان

آتشیاد رضا عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه در این مدت یک هزار و 997 حادثه در همدان رخ داده است، اظهار داشت: این حوادث منجر به انجام یک هزار و 453 مورد عملیات اطفا حریق و 544 مورد امداد و نجات شده است.

آتشپاد عسگری هزینه مواد مصرفی برای سازمان خدمات ایمنی و آتش نشانی همدان را در این مدت 943 میلیون و 252 هزارریال ذکر کرد و یاد آور شد: تحقیقات کارشناسان بیانگر وقوع 414 حادثه عمدی و یک هزار و 583 حادثه غیرعمدی در همدان بوده است.

وی از حضور پرسنل آتش نشانی همدان در 355 حادثه اطفا حریق و امداد و نجات در خارج شهر همدان سخن گفت و خاطرنشان کرد: بیشترین حوادث آتش سوزی در واحدهای مسکونی، زمینهای بایر و واحدهای تجاری رخ داده است.

مدیرعامل سازمان خدمات ایمنی و آتش نشانی همدان با بیان اینکه در 10 ماه امسال هفت هزار و 437 نفر آموزش های ایمنی را فرا گرفته اند، افزود: در این مدت 578 ساختمان به لحاظ رعایت ایمنی از سوی کارشناسان ساختمان، پروانه پایانکار خود را دریافت کردند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی همدان گفت: زمان رسیدن مأموران آتش‌نشانی به محل حادثه در همدان چهار دقیقه و 20 ثانیه است که این زمان در جهان سه دقیقه برآورد شده است.

آتشپاد رضا عسگری مسائل فرهنگی و ترافیک شهر همدان را در بالاتر بودن زمان رسیدن مأموران به محل حادثه در همدان مؤثر برشمرد.