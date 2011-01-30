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۱۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۸:۱۲

جان باختن 22 نفر بر اثر آتش سوزی در همدان

جان باختن 22 نفر بر اثر آتش سوزی در همدان

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان خدمات ایمنی و آتش نشانی همدان گفت: حوادث آتش سوزی در 10 ماه نخست امسال در همدان منجر به مرگ 22 نفر شده است.

آتشیاد رضا عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه در این مدت یک هزار و 997 حادثه در همدان رخ داده است، اظهار داشت: این حوادث منجر به انجام یک هزار و 453 مورد عملیات اطفا حریق و 544 مورد امداد و نجات شده است.

آتشپاد عسگری هزینه مواد مصرفی برای سازمان خدمات ایمنی و آتش نشانی همدان را در این مدت 943 میلیون و 252 هزارریال ذکر کرد و یاد آور شد: تحقیقات کارشناسان بیانگر وقوع 414 حادثه عمدی و یک هزار و 583 حادثه غیرعمدی در همدان بوده است.

وی از حضور پرسنل آتش نشانی همدان در 355 حادثه اطفا حریق و امداد و نجات در خارج شهر همدان سخن گفت و خاطرنشان کرد: بیشترین حوادث آتش سوزی در واحدهای مسکونی، زمینهای بایر و واحدهای تجاری رخ داده است.

مدیرعامل سازمان خدمات ایمنی و آتش نشانی همدان با بیان اینکه در 10 ماه امسال هفت هزار و 437 نفر آموزش های ایمنی را فرا گرفته اند، افزود: در این مدت 578 ساختمان به لحاظ رعایت ایمنی از سوی کارشناسان ساختمان، پروانه پایانکار خود را دریافت کردند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی همدان گفت: زمان رسیدن مأموران آتش‌نشانی به محل حادثه در همدان چهار دقیقه و 20 ثانیه است که این زمان در جهان سه دقیقه برآورد شده است.

آتشپاد رضا عسگری مسائل فرهنگی و ترافیک شهر همدان را در بالاتر بودن زمان رسیدن مأموران به محل حادثه در همدان مؤثر برشمرد.

کد مطلب 1242830

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