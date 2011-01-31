یادواره امیران و دو هزار و 800 شهید ارتشی فارس برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، امیر سرتیپ دوم هوشنگ حیدری عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: یکی از مباحث بسیار مهم در ارتش جمهوری اسلامی ایران توجه به بحث فرهنگی است که در این راستا توجه به فرهنگ شهادت و ارج نهادن به مقام شهدا در دستور کار قرار دارد که در این خصوص این یادواره در روز های سیزدهم و چهاردهم بهمن ماه در شیراز برگزار می شود.

وی ادامه داد: برگزاری این یادواره به این معنی نیست که تاکنون به خانواده های شهدای ارتش در این استان توجه نشده بلکه تاکنون تمامی یگانهای هوایی، دریایی و زمینی به طور جداگانه بحث سرکشی به این خانواده ها را برعهده داشته اند ولی در این یادواره به طور مشترک یاد شهدای ارتشی استان گرامی داشته می شود.

فرمانده ارشد نظامی ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه فارس و کهگلویه بویراحمد تصریح کرد: در شهرستان فسا یادواره 180 شهید ارتش برگزار شد و به خانوادههای شهدای ارتش فارس در شهرستانهای فیروزآباد، کازرون و جهرم هم سرکشی انجام داده ایم که این کارها مقدمه ای برای برگزاری یادواره امیران و دو هزار و 800 شهید ارتش جمهوری اسلامی در استان فارس شد.

حیدری با اشاره به تعداد شهدای یگانهای مختلف ارتش در فارس یادآور شد:از میان دو هزار و 800 شهید ارتشی در فارس 85 شهید به نیروی هوایی، 226 شهید به تیپ 55 هوابرد،22 شهید به نیروی دریایی و مابقی به نیروی زمینی تعلق دارند.

وی تصریح کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران در فارس دارای 12 هزار و 800 جانباز و دو هزار و300 آزاده است.