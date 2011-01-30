29 طرح بخش کشاورزی در بوشهر به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، دکتر نوذر منفرد عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: برای اجرای این طرح ها بیش از 16 میلیارد ریال هزینه شده و چهار هزار و 96 خانوار از مزایای آنها بهره مند خواهند شد .

وی افزود: بهره برداری از دو واحد مرغ داری گوشتی، 14 طرح آبیاری تحت فشار، تسطیح و ساخت جاده دسترسی به مزارع ساخت بندر صیادی لاور ساحلی، دو طرح آزمایشگاهی و تحقیقاتی شماری از طرح بخش کشاورزی است که در این دهه مبارک به بهره برداری می رسد.

منفزد افزود: همچنین بهره برداری از سه انبار چند منظوره، سه طرح منابع طبیعی و آبخیزداری، دو طرح گلخانه ای و دو طرح بسته بندی خرما از دیگر طرح های مهمی است که به بهره برداری خواهد رسید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر اضافه کرد: با بهره برداری از این تعداد طرح، زمینه اشتغال 762 نفر فراهم خواهد شد.

وی تبدیل شدن استان به قطب اول گوجه فرنگی خارج از فصل، تولید آلوئه ورا و کنار پیوندی کشور و خودکفایی در تولید بذر گندم را از دستاوردهای کشاورزی استان عنوان کرد.