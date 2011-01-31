800 پروژه در فارس به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، حامد دهقانان گفت: در آستانه فرارسیدن سی و دومین طلوع فجر انقلاب شکوهمند اسلامی 833 پروژه فرهنگی، عمرانی، صنعتی و تولیدی در استان فارس با اعتباری قریب به هشت هزار میلیارد به بهره برداری خواهد رسید.

وی 300 پروژه عمرانی و زیربنایی، خدماتی، رفاهی و مخابراتی و 100 طرح تولیدی در بخش صنعت و کشاورزی و همچنین 85 پروژه عمرانی شهری و روستایی و73 پروژه تأمین، انتقال و توزیع آب شرب و کشاورزی را از عمده ترین طرح هایی دانست که بیشترین موارد افتتاح و بهره برداری را به خود اختصاص خواهند داد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار فارس با بیان اینکه در دهه فجر امسال شاهد عینیت یافتن کار و همت مضاعف به معنای حقیقی آن در استان فارس خواهیم بود، اظهار داشت: رویکرد دولت فراهم آوردن زمینه پیشرفت و تحقق عدالت در همه نقاط کشور است و مدیریت ارشد استان نیز در یک سال گذشته تاکنون با همین نگاه در توسعه و پیشرفت مناطق روستایی و محروم استان گام برداشته است.

رئیس شورای اطلاع رسانی استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص اقدامات گسترده دولت در بخش مسکن اظهار داشت: در دهه فجر امسال شش پروژه بزرگ مسکن مهر در استان فارس به بهره برداری خواهد رسید و کلید آنها تحویل متقاضیان خواهد شد.

دهقانان افزود: بهره برداری از 46 پروژه فرهنگی در قالب احداث مدرسه، نمازخانه، کارگاه آموزشی، کتابخانه عمومی و مجتمع های فرهنگی و هنری در دهه فجر امسال را نشان دهنده نگاه فرهنگی دولت در ایجاد بسترهای مناسب فرهنگی برای جوانان عزیز عنوان کرد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری فارس همچنین به افتتاح طرح‌های تولیدی و خدماتی اشاره کرد که با دریافت تسهیلات از صندوق مهر امام رضا (ع) موفق شده اند سهم مطلوبی در ایجاد اشتغال در استان را به خود اختصاص دهند.

وی از تخصیصدو هزار 796 میلیون ریال اعتبار برای به بهره برداری رسیدن این طرح ها در دهه فجر امسال خبرداد و افزود: ساخت و تجهیز دوگلخانه آموزشی با اعتبار چهار هزار و 34 میلیون ریال نیز از دیگر اقداماتی بوده که در راستای ایجاد بسترهای مناسب جهت ایجاد اشتغال در استان به بهره برداری خواهد رسید.

رئیس شورای اطلاع رسانی استان فارس با اشاره به افتتاح دهها طرح و پروژه زیربنایی دیگر در دهه فجر امسال در استان فارس افزود: ساخت دو بزرگراه و آبرسانی به 34 روستای محروم استان فارس، بهره برداری از پنج مرکز آموزش فنی و حرفه ای جدید و اجرای 67 پروژه در قالب طرح آبیاری بارانی، تسطیح اراضی، طرح های تولیدی و صنعتی شامل سردخانه، مرغداری و پرورش ماهی و بسته بندی مواد غذایی از دیگر مواردی است که در دهه مبارک فجر به بهره برداری خواهد رسید.

دهقانان در ادامه به افتتاح 65 پروژه تربیت بدنی در قالب احداث سالن و زمین‌های ورزشی و استخر سرپوشیده اشاره کرد و افزود: این اقدامات نیز در مجموع با اعتباری بالغ بر72 هزار و 730 میلیون ریال در دهه فجر امسال در شهرستانهای استان به بهره برداری خواهد رسید.

وی در ادامه به بهره مندی مردم 32 روستای استان از نعمت گاز در دهه فجر امسال اشاره کرد و افزود: پوشش شبکه‌های تلویزیونی صدا و سیما در قالب 43 پروژه جداگانه نیز از دیگر مواردی است که در دهه مبارک فجرامسال به بهره برداری خواهد رسید.

رئیس شورای اطلاع رسانی استان فارس در پایان ابراز امیدواری کرد: با پیگیریهای مدیریت ارشد استان و اقدامات اثربخش دولت خدمتگزار شاهد مضاعف شدن فضای کار، تلاش و امید در این استان خواهیم بود.