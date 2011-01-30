قرائت گزارش تفریغ بودجه 87 در مجلس/ نگرانی از وضعیت بودجه دستگاه قضا

عزت الله یوسفیان ملا در گفتگو با خبرنگار مهر از بررسی و جمع بندی گزارش تفریغ بودجه سال 1387 کل کشور و همچنین رسیدگی به گزارش بودجه پیشنهادی سال 1390 مجلس و دستگاههای وابسته در کمیسیون برنامه و بودجه خبر داد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه این بررسی ها در عصر امروز یکشنبه صورت گرفته است اظهار داشت: اظهار نظرها و مسائل مختلفی در مورد وضعیت بودجه سال آینده مطرح و مورد پیگیری قرار گرفت.

یوسفیان ملا ادامه داد: همچنین نگرانی هایی نیز در مورد وضعیت بودجه و اعتبارات حوزه قوه قضائیه و به ویژه زندان ها مطرح شد که نیاز است در این بخش ها بررسی ها و کارشناسی های دقیقتری صورت گیرد.

وی با تاکید بر این موضوع که نیاز است برای افزایش ظرفیت زندان ها که برای سال های گذشته است تمهیداتی اندیشیده شود خاطرنشان کرد: همچنین در جلسه امروز عصر کمیسیون، وضعیت تفریغ بودجه سال 1387 نیز بررسی شد.

این نماینده مجلس افزود: برای این موضوع نیز قرار شد کارگروهی که گزارش آن را جمع بندی و آماده کرده اند هرچه زودتر جهت بررسی و ارزیابی در مجلس و قرائت در صحن علنی، آن را ارائه کنند.