فارغ التحصیلان کشاورزی از طرح هجرت قزوین استقبال کردند

علی درجانی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: در نیمه دوم امسال تاکنون هزار و 646 نفرروز از فارغ التحصیلان جوان بخش کشاورزی در طرح هجرت شرکت کرده اند.



درجانی هدف از اجرای این طرح را غنی سازی اوقات فراغت، استفاده از توانمندی های فارغ التحصیلان بخش کشاورزی، ایجاد روحیه مشارکت و تعاون در جوانان وتسریع در روند اجرایی فعالیت های جهاد کشاورزی دانست و تصریح کرد: این طرح با همکاری استانداری، سازمان بسیج سازندگی و معاونت ها و مدیریتهای اجرایی این سازمان اجرا شده است.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی قزوین افزود: در این طرح افراد با توجه به تخصص های خود در بخشهای زراعی، باغی، دامی، آب وخاک، شیلات، ترویج در مدیریت های شهرستانها ومراکز ترویج و خدمات کشاورزی مشغول فعالیت هستند.

وی یادآورشد: اجرای طرح هجرت در ایجاد انگیزه در جوانان و کسب مهارتهای ترویجی بسیار موثر بوده است.

