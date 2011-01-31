شهرداری قزوین تا مساعد شدن شرایط جوی در آماده باش است

حمیدرضا الموتی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهارداشت: طول معابر شهر قزوین ۲۰۰ کیلومتر است که تمامی معابر اصلی، فرعی و پیاده روهای شهر برف روبی و نمک پاشی شده و شهرداری برای مقابله با بارش های احتمالی در روزهای آینده آمادگی کامل دارد.

وی در خصوص وضعیت جوی در روزهای آینده گفت: بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی بارش های برف در روزهای آینده به شهرهای جنوبی کشور وارد شده و احتمالا به همین خاطر تنها یک جبهه هوای سرد شهر قزوین را فرا خواهد گرفت که شهرداری برای مواجهه با یخبندان احتمالی تمامی تمهیدات لازم را پیش بینی کرده است.

الموتی با اشاره به اینکه تاکنون۷۰ تن مخلوط نمک در سطح معابر پخش شده است گفت: شهرداری قزوین با استفاده از ۳۵ دستگاه کامیون، ۲۱ دستگاه خاور، پنج دستگاه باب کت، ۱۲ دستگاه نیسان، ۱۲ دستگاه پیکان وانت، ۱۲ دستگاه لودر، پنج دستگاه برف روب و هفت دستگاه گریدر سطح شهر را برف روبی، یخ زدایی و نمک پاشی کرده است.

وی با بیان اینکه شهرداری تمام تلاش خود را با بسیج نیروها برای حل مشکلات عبور و مرور مردم بکار بسته است، تصریح کرد: در خصوص نمک‌‌پاشی خیابان‌ها و معابر، به لحاظ تأمین نمک، پیش‌بینی لازم تا پایان فصل زمستان صورت گرفته است.

این مقام مسئول از رفع آب گرفتگی شدید ناشی از ذوب برف در خیابان های اصلی شهر خبر داد و افزود: عملیات پاکسازی و تسهیل عبور و مرور شهروندان در سواره رو، پیاده رو، کوچه ها و خیابان ها همچنان ادامه دارد.

الموتی درخصوص وضعیت خیابان شهدا(سپه) در مواجه با برف و یخبندان هم اظهار داشت: برخلاف برخی گمانه زنی ها مبنی بر لغزندگی سنگ فرش خیابان شهدا (سپه) در زمستان، تاکنون تصادف، لغزش و انحراف از مسیر خودروها به شهرداری گزارش نشده است.

وی در پایان از شهروندان خواست برای افزایش سرعت پاکسازی معابر، با برف روبی و نمک پاشی معابر مقابل منازل و مغازه های خود با شهرداری همکاری کنند.

به گفته الموتی در کلیه ایستگاه های شش گانه سازمان مدیریت پسماند شهرداری به خصوص ستاد خدمات شهید بابایی واقع در ابتدای بلوار شهید بهشتی، کیسه های مخلوط شن و نمک به صورت رایگان به شهروندان ارائه می شود.