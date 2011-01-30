سید عماد حسینی در گفتگو با مهر از برگزاری نشست جمع بندی نهایی طرح قانون نفت و گاز با حضور مسئولان وزارت نفت، مرکز پژوهش ها، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در کمیسیون انرژی مجلس خبر داد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه در جلسه عصر امروز یکشنبه، بیشتر موارد در خصوص جمع بندی و تعریف مفاهیم کلی کار بوده است اظهار داشت: در نظر داریم تعاریف مشخصی از منابع نفت و گاز و همچنین نحوه صیانت از آنها ارائه کنیم.

وی همچنین به بررسی تعاریف در مورد صنایع پایین دستی و بالادستی و واحدهای عملیاتی فعال در حوزه نفت و گاز اشاره کرد و افزود: با حضور کارشناسان حوزه های مختلف و همچنین مرکز پژوهش های مجلس، این موارد در حال بررسی نهایی است.

حسینی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه طرح نفت و گاز هر چه سریعتر به صحن علنی مجلس برود آن را پیش نویس اساسنامه شرکت ملی نفت ایران دانست و گفت: از طریق جمع بندی در طرح نفت و گاز، به دنبال تدوین اساسنامه جدید در حوزه نفت و گاز کشور هستیم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس به بحث های حاکمیتی، مالکیت منابع نفتی و مخازن نفت و گاز اشاره کرد و گفت: در جلسه ای که فردا دوشنبه برگزار خواهیم کرد جمع بندی نهایی طرح قانون نفت و گاز با توجه به موارد ذکر شده به پایان خواهد رسید.