سرمربی آینده تیم ملی والیبال باید ایرانی باشد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، پیمان اکبری عصر یکشنبه پس از پیروزی سه بر صفر تیمش مقابل آلومینیوم بندرعباس در هفته هشتم لیگ برتر والیبال کشور در سالن فجر بندرعباس در جمع خبرنگاران بیان داشت: آلومینیوم در ستهای اول و دوم این مسابقه بازی خوبی را به نمایش گذاشت و تنها در ست سوم بازیکنان ما خیلی بهتر بازی کردند.

وی افزود: در مجموع بازی خیلی خوبی را به نمایش گذاشتیم و توانستیم نوار پیروزیهای خود را حفظ کنیم.

سرمربی تیم والیبال پیکان تهران در خصوص دو شکست این تیم در این فصل گفت: تیم ما پس از بازیهای سخت جام باشگاههای جهان بسیار خسته بود و ما در یک هفته پنج بازی سخت را انجام دادیم که همین خستگی عامل دو شکست ما در این فصل بود.

اکبری در خصوص هدف پیکان در این فصل گفت: به طور قطع هدف ما در این فصل همانند فصول گذشته رسیدن به مقام قهرمانی است اما باید به این نکته توجه کرد که قهرمان شدن آسان است اما حفظ قهرمانی بسیار سخت است.

سرمربی آینده تیم ملی باید ایرانی باشد

وی در خصوص سرمربی آینده تیم ملی، اظهار داشت: به نظر من سرمربی آینده تیم ملی باید ایرانی باشد چون همین مربیان ایرانی بودند که جایگاه ما را از ششم آسیا به دوم آسیا رساندند.

سرمربی تیم والیبال پیکان تهران اضافه کرد: مربیان خارجی باید حتما تضمین دهند که می توانند ما را به مقام قهرمانی آسیا برسانند و اگر این طور نباشد استفاده از سرمربی ایرانی خیلی بهتر است.

هیچ تیمی به خاطر مربی قهرمان نمی شود

اکبری در خصوص استفاده از مربیان بزرگی همچون سرمربی تیم ملی ایتالیا در تیم ملی والیبال ایران گفت: هیچ تیمی در دنیا به خاطر سرمربی قهرمان نمی شود و در رده سنی بزرگسالان سرمربی فقط پنج تا 10 درصد بر روی نتایج تاثیر دارد و بقیه موارد به عهده بازیکنان است.

وی تاکید کرد: حسین معدنی و همکارانش در سالهای اخیر افتخارات بسیار خوبی را برای والیبال ایران به دست آورده اند و باید مربیان ایرانی همچنان به کار خود در تیم ملی ادامه دهند.