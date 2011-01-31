یک بازیکن بوسنیایی به آلومینیوم بندرعباس جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، فرهاد اعرابی عصر یکشنبه پس از شکست سه بر صفر تیمش مقابل پیکان تهران در هفته هشتم لیگ برتر والیبال کشور در سالن فجر بندرعباس در جمع خبرنگاران، عنوان کرد: در این دیدار مقابل تیم قهرمان آسیا قرار گرفتیم و نسبت به بازیهای گذشته بازی بهتری را به نمایش گذاشتیم.

وی با اشاره به بازی کم اشتباه تر تیمش در این دیدار، اظهار داشت: خوشبختانه تیم ما در این دیدار نسبت به دیدارهای گذشته شرایط بهتری داشت اما تیم ما همچنان از نبود یک بازیکن قدرتی رنج می برد.

سرمربی تیم والیبال آلومینیوم بندرعباس بیان داشت: یک بازیکن خارجی را در پست قدرتی جذب کرده ایم که تا چند روز آینده به ما ملحق می شود و به احتمال فراوان مشکل دریافت اول در تیم ما با حضور این بازیکن حل خواهد شد.

اعرابی ادامه داد: نام این بازیکن پانکو پوپیک و اهل کشور بوسنی و هرزگووین است و سابقه بازی در تیم ملی بزرگسالان بوسنی و باشگاههای آلمان را دارد.

وی با اشاره به بازی خوب تیم آلومینیوم در ست دوم دیدار مقابل پیکان، تصریح کرد: به هر حال قدرت تیم پیکان از ما خیلی بیشتر بود و تیم ما هم در دریافت مشکلات فراوانی داشت و نتوانستیم از برتری خود استفاده کنیم.

سرمربی تیم والیبال آلومینیوم بندرعباس افزود: " آی تی سی " بازیکن بوسنیایی تیم ما صادر شده و به احتمال فراوان این بازیکن فردا وارد بندرعباس می شود.