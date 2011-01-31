دریافت اول تیم والیبال آلومینیوم را ضعیف کردیم

سید امیر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس با اشاره به بازی خوب پیکان مقابل آلومینیوم بندرعباس، بیان داشت: تیم آلومینیوم را به خوبی آنالیز کرده بودیم و توانستیم با زدن سرویسهای خوب دریافت اول آلومینیوم را ضعیف کنیم و این تیم را شکست دهیم.

وی در خصوص ست دوم این دیدار گفت: در این ست هم تیم ما بازی بهتری را انجام داد اما به علت چند سرویس خوب که آلومینیوم زد ما عقب افتادیم اما در نهایت توانستیم این تیم را شکست دهیم و صدر نشینی خود در جدول را ادامه دهیم.

کاپیتان تیم والیبال پیکان تهران اظهار داشت: پس از جام باشگاههای جهان تیم ما به علت خستگی دو شکست پیاپی خورد اما خوشبختانه توانستیم با تمرینات بیشتر انسجام تیمی خود را به دست آوریم و به صدر جدول باز گردیم.