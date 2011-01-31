  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۱۸

حسینی:

دریافت اول تیم والیبال آلومینیوم را ضعیف کردیم

دریافت اول تیم والیبال آلومینیوم را ضعیف کردیم

بندرعباس - خبرگزاری مهر: کاپیتان تیم والیبال پیکان تهران با اشاره به بازی خوب تیمش مقابل آلومینیوم بندرعباس گفت: با آنالیز تیم آلومینیوم توانستیم دریافت اول این تیم را ضعیف کنیم و به پیروزی برسیم.

سید امیر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس با اشاره به بازی خوب پیکان مقابل آلومینیوم بندرعباس، بیان داشت: تیم آلومینیوم را به خوبی آنالیز کرده بودیم و توانستیم با زدن سرویسهای خوب دریافت اول آلومینیوم را ضعیف کنیم و این تیم را شکست دهیم.

وی در خصوص ست دوم این دیدار گفت: در این ست هم تیم ما بازی بهتری را انجام داد اما به علت چند سرویس خوب که آلومینیوم زد ما عقب افتادیم اما در نهایت توانستیم این تیم را شکست دهیم و صدر نشینی خود در جدول را ادامه دهیم.

کاپیتان تیم والیبال پیکان تهران اظهار داشت: پس از جام باشگاههای جهان تیم ما به علت خستگی دو شکست پیاپی خورد اما خوشبختانه توانستیم با تمرینات بیشتر انسجام تیمی خود را به دست آوریم و به صدر جدول باز گردیم.

کد مطلب 1242915

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه