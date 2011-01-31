اخبار کوتاه ورزشی از استان خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، 24 نفر از فرهنگیان اعزامی به چهارمین دوره مسابقات ورزشی استان خرسان جنوبی از سوی آموزش و پرورش سربیشه تجلیل شدند.

اعضای تیم‌های والیبال و شطرنج بانوان به لحاظ کسب مقام اول و تنیس روی میز به لحاظ کسب مقام سوم تجلیل شدند.

زهرا محمدزاده، زهرا امینی‌ روشن، مریم صحرانورد، بی‌ بی سمیه نطقی‌ مقدم، زهرا بی‌باک، فهیمه ایمان ‌پور، الهام حاجی‌ پور، مهناز صفری، فاطمه کوثریان، شیلا نایبی‌فر، رباب چهکندی ‌نژاد، فاطمه صاحبکار فیض‌آباد، عادله عدل، کبری خزاعی، زهرا الوندی، فریبا بوجاران قمی، نرگس نوروزی وآقایان عضو تیم‌های والیبال، شطرنج و تنیس اسد نجفی، سید محمود اظهری، محمد سعید عارفی ‌نژاد، محمود آریان پور، محمدعلی دادگر، حسن عباسپور و محمدرضا لوانی با دریافت لوح تقدیر و کارت بانک هدیه تجلیل شدند.

اعزام دوچرخه سواران شهرستان قاین به مشهد مقدس

با نزدیک شدن به ایام شهادت حضرت رسول اکرم (ص)، امام حسن (ع) و امام رضا (ع) اداره تربیت ‌بدنی گروهی دوچرخه‌ سوار از روستا‌های اسفشاد و بیهود شهرستان قاین را عازم مشهد مقدس کرد.

این دوچرخه‌ سواران به صورت دسته جمعی به سوی مشهد مقدس و پابوسی مرقد مطهر امام هشتم رکاب زدند.

پیگیری مسابقات فوتبال دور رفت دسته یک بزرگسالان خراسان جنوبی

هفته هفتم مسابقات فوتبال دور رفت دسته یک بزرگسالان خراسان جنوبی برگزار شد.

در پایان دیدارهای این هفته تیم 04 امام رضای بیرجند سه بر دو شهرداری حاجی ‌آباد قاین را از پیش رو برداشت، شهرداری سربیشه سه بر یک شهرداری اسلامیه فردوس را مغلوب کرد و امیر فولاد قاین سه بر صفر از سد عقاب فردوس گذشت.

اعلام برنامه‌های جانبازان ورزشکار در دهه فجر

هیئت جانبازان و معلولان استان خراسان جنوبی برنامه‌ های این هیئت را به مناسبت گرامیداشت سی و دومین سالگشت پیروزی انقلاب اسلامی اعلام کرد.

این برنامه‌ها شامل مسابقات بوچیا ویژه آقایان و بانوان روز 12 بهمن ‌ماه جاری ساعت 16 در سالن ورزشی 22 بهمن، دو و میدانی آقایان ساعت 15 و دو و میدانی بانوان ساعت 10 روز 14 بهمن ‌ماه جاری در استادیوم آزادی، ویلچررانی آقایان 17 بهمن‌ماه ساعت 10 میدان جماران و تنیس روی میز آقایان و بانوان ساعت 16 در سالن ورزشی 22 بهمن است.