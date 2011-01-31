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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۱۹

بازارگرد در گفتگو با مهر:

هنوز به بازگشت به تیم ملی امیدوارم

هنوز به بازگشت به تیم ملی امیدوارم

بندرعباس - خبرگزاری مهر: بازیکن سابق تیم ملی والیبال کشورمان گفت: با وجود داشتن 30 سال سن هنوز امیدوار به بازگشت به تیم ملی والیبال هستم.

مهدی بازارگرد در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس در خصوص بازی تیمش مقابل آلومینیوم بندرعباس، اظهار داشت: بازی خوبی را مقابل آلومینیوم در زمین خودش انجام دادیم و خوشبختانه توانستیم دو امتیاز حساس این دیدار را به دست آوریم.

وی در پاسخ به این سوال که "آیا هنوز به بازگشت به تیم ملی فکر می کند یا خیر"، گفت: با وجود داشتن 30 سال سن هنوز به بازگشت به تیم ملی امیدوارم.

بازیکن تیم والیبال پیکان تهران ادامه داد: متاسفانه در ایران فکر می کنند که بازیکن 30 ساله دیگر به درد تیم ملی نمی خورد اما در کشورهای پیشرفته دنیا در والیبال بازیکنان در 30 سالگی برای اولین بار به تیم ملی دعوت می شوند.

بازارگرد در خصوص استفاده از مربیان خارجی برای سرمربیگری تیم ملی والیبال ایران، بیان داشت: استفاده از هر دو مربی که نامشان در حال حاضر مطرح است می تواند برای والیبال ایران مفید باشد و این مربیان بزرگ می توانند علم روز والیبال دنیا را به بازیکنان ایرانی آموزش دهند.

کد مطلب 1242921

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