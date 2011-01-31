تیم ملی کشتی فرنگی ایران با کسب چهار مدال به عنوان سوم دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان رقابتهای بین المللی کشتی فرنگی جام وهبی امره ترکیه که روزهای شنبه و یکشنبه در شهر استانبول برگزار شد، تیم منتخب کشورمان با کسب 3 مدال نقره توسط عبدالمحمد پاپی، مهدی عسگری زاده و بشیربابا جان زاده و یک مدال برنز توسط داود عابدین زاده پس از تیمهای ترکیه و آذربایجان در جایگاه سوم قرار گرفت.
بر این اساس یکشنبه در روز دوم این رقابتها در وزن 60 کیلوگرم عبدالمحمد پاپی در سه دور کشتی گیرانی از قزاقستان، ترکیه و الجزایر را شکست داد و در مرحله نیمه نهایی نیز با پیروزی مقابل حریفی از ترکیه به دیدار فینال راه یافت. پاپی در دیدار فینال با ناداوری مغلوب حریف ترکیه ای شد و به مدال نقره دست یافت. در همین وزن مجید یعقوبی در دور اول حریفی از الجزایر را مغلوب کرد اما در دور دوم مقابل کشتی گیری از گرجستان شکست خورد و از دور رقابتها کنار رفت.
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