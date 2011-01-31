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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۸:۴۳

کشتی جام وهبی امره -ترکیه/

تیم ملی کشتی فرنگی ایران با کسب چهار مدال به عنوان سوم دست یافت

تیم ملی کشتی فرنگی ایران با کسب چهار مدال به عنوان سوم دست یافت

در پایان رقابتهای بین المللی کشتی فرنگی جام وهبی امره ترکیه تیم منتخب ایران با کسب 5 مدال نقره و برنز پس از تیمهای ترکیه و آذربایجان در جایگاه سوم قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان رقابتهای بین المللی کشتی فرنگی جام وهبی امره ترکیه که روزهای شنبه و یکشنبه در شهر استانبول برگزار شد،  تیم منتخب کشورمان با کسب 3 مدال نقره توسط عبدالمحمد پاپی، مهدی عسگری زاده و بشیربابا جان زاده و یک مدال برنز توسط داود عابدین زاده پس از تیمهای ترکیه و آذربایجان در جایگاه سوم قرار گرفت.

بر این اساس یکشنبه در روز دوم این رقابتها در وزن 60 کیلوگرم عبدالمحمد پاپی در سه دور کشتی گیرانی از قزاقستان، ترکیه و الجزایر را شکست داد و در مرحله نیمه نهایی نیز با پیروزی مقابل حریفی از ترکیه به دیدار فینال راه یافت. پاپی در دیدار فینال با ناداوری مغلوب حریف ترکیه ای شد و به مدال نقره دست یافت. در همین وزن مجید یعقوبی در دور اول حریفی از الجزایر را مغلوب کرد اما در دور دوم مقابل کشتی گیری از گرجستان شکست خورد و از دور رقابتها کنار رفت.

همچنین در وزن 96 کیلوگرم مهدی عسگری زاده در سه دور کشتی گیرانی از ترکیه، اسلونی و آذربایجان را مغلوب کرد و در مرحله نیمه نهایی نیز با شکست کشتی گیر دیگری از کشور میزبان فینالیست شد. وی در دیدار فینال با شکست مقابل حریف ترکیه ای صاحب مدال نقره شد. داود گیل نیرنگ نیز در سه مبارزه حریفانی از گرجستانی، اسلونی و ترکیه را شکست داد اما در مرحله نیمه نهایی مقابل کشتی گیر ترکیه ای شکست خورد و به مقام پنجم دست پیدا کرد. تیم ایران در وزن 74 کیلوگرم نماینده ای نداشت.
 
تیم منتخب کشتی فرنگی ایران روز شنبه در چهار وزن نخست صاحب یک مدال نقره و یک مدال برنز توسط بشیر باباجان زاده و داود عابدین زاده در اوزان 120 و 84 کیلوگرم شده بود. این مسابقات با حضور 230 کشتی گیر از 15 کشور دنیا در شهر استانبول برگزار شد و پنج نماینده کشورمان نتوانستد در این مسابقات صاحب مدالی شوند.
کد مطلب 1242922

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