تیم ملی کشتی فرنگی ایران با کسب چهار مدال به عنوان سوم دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان رقابتهای بین المللی کشتی فرنگی جام وهبی امره ترکیه که روزهای شنبه و یکشنبه در شهر استانبول برگزار شد، تیم منتخب کشورمان با کسب 3 مدال نقره توسط عبدالمحمد پاپی، مهدی عسگری زاده و بشیربابا جان زاده و یک مدال برنز توسط داود عابدین زاده پس از تیمهای ترکیه و آذربایجان در جایگاه سوم قرار گرفت.

بر این اساس یکشنبه در روز دوم این رقابتها در وزن 60 کیلوگرم عبدالمحمد پاپی در سه دور کشتی گیرانی از قزاقستان، ترکیه و الجزایر را شکست داد و در مرحله نیمه نهایی نیز با پیروزی مقابل حریفی از ترکیه به دیدار فینال راه یافت. پاپی در دیدار فینال با ناداوری مغلوب حریف ترکیه ای شد و به مدال نقره دست یافت. در همین وزن مجید یعقوبی در دور اول حریفی از الجزایر را مغلوب کرد اما در دور دوم مقابل کشتی گیری از گرجستان شکست خورد و از دور رقابتها کنار رفت.

همچنین در وزن 96 کیلوگرم مهدی عسگری زاده در سه دور کشتی گیرانی از ترکیه، اسلونی و آذربایجان را مغلوب کرد و در مرحله نیمه نهایی نیز با شکست کشتی گیر دیگری از کشور میزبان فینالیست شد. وی در دیدار فینال با شکست مقابل حریف ترکیه ای صاحب مدال نقره شد. داود گیل نیرنگ نیز در سه مبارزه حریفانی از گرجستانی، اسلونی و ترکیه را شکست داد اما در مرحله نیمه نهایی مقابل کشتی گیر ترکیه ای شکست خورد و به مقام پنجم دست پیدا کرد. تیم ایران در وزن 74 کیلوگرم نماینده ای نداشت.