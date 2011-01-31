تحلیل بالای مردم نظام را واکسینه کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت شامگاه یکشنبه در نشست استانداری گلستان افزود: طی 32 سالی که از انقلاب می گذرد شیطنتها و توطئه های فراوانی از سوی ابر قدرتهای جهان بر علیه انقلاب اسلامی شکل گرفته است.

وی ادامه داد: توطئه های دشمن از ابتدای انقلاب تاکنون در سه مرحله وشکل داخلی، خارجی و در مرحله آخر باز هم بصورت داخلی انجام شده است.

وی تصریح کرد: در مرحله اول، رنگ و بوی فتنه ها داخلی بود و در ابندای انقلاب گروهکهای ضد نظام مطرح بودند که در شمال، جنوب، غرب و پایتحت در قالب 300 گروهک فعالیت می کردند.

وی ادامه داد: این گروهکها از نیروهای داخلی بودند گرچه سرنخ آنها در خارج بود و از خارج کشور مدیریت و پشتیبانی می شدند.

قناعت در ادامه گفت: در مرحله دوم، توطئه های رنگ وی بوی خارجی داشت و وقوع دفاع مقدس و جنگل تحمیلی و در ادامه آن تحریمها و کشمکشهای سیاسی در عرصه های بین المللی اتفاق افتاد.

استاندار گلستان ادامه داد: چند سالی است که نظام سلطه شیطنت هایش را روی مسائل داخلی کشور متمرکز کرده است و دوباره رنگ و بوی فتنه ها داخلی شده است.

وی اظهار داشت: دومرحله اول و سوم که هر دو داخلی هستند شباهت ها و تفاوتهایی با هم دارند، که از شباهتها می توان به درگیر بودن نیروهای داخلی اشاره کرد.

وی تصریح کرد: در مرحله سوم بحران آفرینندگان به نوعی از خانواده انقلاب بودند و این تفاوت مرحله اول و سوم است.

قناعت در ادامه به تاکید رهبر بر بیان فتنه سال 88 اشاره کرد و گفت: شاید منظور مقام معظم رهبری از تاکید بر بیان فتنه 88 این باشد که ممکن است توطئه ها و شیطنتهای بعدی نیز از این جنس باشند.

استاندار گلستان افزود: دلیل دیگر نیز اینست که رهبر آمادگی ذهنی به خواص می دهند که آماده باشند، اما مردم در فتنه سال قبل ثابت کردند که از قدرت تحلیل بالایی برخوردارند.

وی ادامه داد: در این بین نفش رسانه ها نیز بسیار مهم است و در کنار این فرصت طلایی و فضای باز سیاسی که ایجاد شده در کنار نقد و پرسش باید بکوشیم که دشمن را امیدوار نکنیم و در کنار نقد باید انصاف نیز وجود داشته باشد.