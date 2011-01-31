آبرسانی به روستاهای مازندران 2200 میلیارد ریال اعتبار می خواهد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین برزگرجمعیت روستایی مازندران را 50 درصد از جمعیت استان اعلام کرد و بیان داشت: 77 درصد جمعیت روستاهای استان از آب آشامیدنی بهره مند هستند که 70 درصد آن تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب مازندران قرار دارند.

وی رتبه مازندران را از نظر جمعیت در قیاس با کشورسوم، خانوار رتبه دوم، تعداد روستا رتبه ششم و از نظر اعتبارات رتبه دهم اعلام کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران، مهم ترین چالش و مانع اجرای پروژه ها را کمبود اعتبارات عنوان داشت و خاطر نشان کرد: شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران در حال حاضر بیش از 260 پروژه را در دست اجرا دارد.



وی افزود: در راستای مشکل تامین و کمبود فشار آب بیش از 320 روستا، با 205 هزار جمعیت 50 مجتمع آبرسانی و اعتبار 400 میلیارد ریال در دست اجرا دارد که اعتبار مورد نیاز آن در سفر سوم دولت به مازندران مصوب گردیده است و در سه سال این طرح اجرا و سال 91 به پایان و مورد بهره برداری خواهد رسید.



بزرگر اظهار داشت: 15 در صد از تجهیزات و تاسیسات شبکه آبرسانی روستاهای مازندران فرسوده و مستهلک است.



برزگر در پاسخ به وضعیت میزان بارندگی استان مازندران و چگونگی مهار این بارندگی‌ها گفت: میانگین بارندگی استان نسبت به سال گذشته کاهش داشته است متاسفانه در استان فقط 10 در صد از آبهای سطحی مهار می شود.



مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران، تعهد شرکت در راستای آبرسانی به روستاها در برنامه چهارم 82.2 درصد اعلام کرد.

وی گفت: این شرکت با توجه به مشکلات عدیده کمبود اعتبارات عمرانی، کمبود منابع تامین آب شرب، فرسودگی بالای تاسیسات آب شرب، تنگناها و موانع دیگر توانست شاخص بهره مندی از تاسیسات آب شرب سالم و بهداشتی را به رقم 77.8 درصد برساند و پیش بینی شرکت در برنامه پنجم توسعه 94.6 درصد است که بالغ بر دو هزار و 200 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.