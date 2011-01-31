کانونهای مساجد گلستان به 300 مرکز افزایش می یابد

مهدی بیکی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: استانداری گلستان و ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور به منظورتوسعه کمی و کیفی کانون های فرهنگی هنری مساجد و احیاء جایگاه واقعی و فاخر مساجد در این استان تفاهم نامه 16 میلیارد ریالی امضاء کردند.

وی اظهار داشت: این تفاهم نامه به منظور توسعه کمی و کیفی کانون های فرهنگی هنری مساجد و احیاء جایگاه واقعی و فاخر مساجد در این استان بین حجت الاسلام حمیدرضا ارباب سلیمانی مشاور وزیر و دبیر ستاد عالی کانون های فرهنگی و هیئت نظارت برکانون های فرهنگی مذهبی و قرآنی مساجد کشور، جواد قناعت، استاندار گلستان و غلامرضا منتظری، مدیر کل فرهنگی و ارشاد اسلامی و دبیر هیئت نظارت برکانون های فرهنگی مذهبی و قرآنی مساجد استان گلستان امضاء شده است.

بیکی اظهار داشت: همزمان با گرامیداشت ایام سوگواری محرم و صفر و به منظور تقویت کانون های فرهنگی مذهبی و قرآنی مساجد استان گلستان و ارج نهادن به تلاش مقدس فرزندان معنوی انقلاب شکوهمند اسلامی که خالصانه این کانون ها را به مراکز مهم و تأثیرگذار تبدیل ساخته اند، تفاهم نامه مشترک همکاری با مفاد ذیل به امضاء آقایان مهندس جواد قناعت استاندار گلستان و حجت الاسلام حمیدرضا ارباب سلیمانی مشاور وزیر و دبیر ستاد عالی کانون های فرهنگی مذهبی و قرآنی مساجد کشور می رسد که منبعد لازم الاجرا بوده و طرفین ملزم به انجام تعهدات خود هستند.

بیکی تصریح کرد: بر اساس این تفاهم نامه، ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور متعهد شد، تا پایان سال 90 ضمن اختصاص مبلغ هشت میلیارد ریال در قالب برنامه توسعه کمی و کیفی کانون های فرهنگی مذهبی و قرآنی مساجد استان نسبت به تأسیس حداقل 135 کانون بر طبق برنامه پنجم علاوه بر 165 کانون مجموعاً 300 کانون تا پایان سال 90، با مجوز معتبر اقدام و تمهیدات لازم برای تجهیز کانون های مذکور را فراهم کند.

وی ادامه داد: همچنین ستاد عالی کانون های مساجد کشور در این تفاهم نامه متعهد شد نسبت به حمایت جدی و قطعی از مؤسسات فعال دینی استان، خود را ملزم دانسته و در این راستا نسبت به پرداخت بخشی از هزینه ها شامل اعتبارات مورد نیاز فعالیت های قرآنی، مذهبی، اردویی، برگزاری دوره ها و کلاس های آموزشی و اعزام اساتید به صورت رایگان اقدام کند.

بیکی خاطرنشان کرد: ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور، تا پایان سال 90 نسبت به اهداء کتاب به ارزش ریالی 250 میلیون ریال به کانون های فرهنگی مذهبی و قرآنی و کتابخانه های عمومی و باز مساجد استان اقدام کند و نسبت به حمایت از تکمیل کانون های فرهنگی مذهبی و قرآنی جدید التأسیس که دارای پیشرفت فیزیکی بیش از 50 درصد باشند از محل اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد با اعتبارات بالغ بر 500 میلیون ریال اقدام کند.

وی یادآور شد: استانداری گلستان نیز در این تفاهم نامه متعهد شد، نسبت به اختصاص هشت میلیارد ریال جهت توسعه و تجهیز کانون های فرهنگی مذهبی و قرآنی مساجد و کتابخانه های مساجد این کانون ها و تقویت دبیرخانه استانی و همچنین خبرگزاری شبستان از محل اعتبارات استانی اقدام کند و در اختیار دبیرخانه کانون های مساجد استان قرار دهد.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری گلستان گفت: بر اساس تبصره یک این تفاهم نامه، تمامی وجوه اختصاصی از سوی دبیرخانه ستاد عالی و استانداری گلستان صرفاً در راستای برنامه پنجم توسعه در فعالیت های فرهنگی مذهبی و قرآنی کانون های مساجد استان با اولویت مناطق محروم و روستایی هزینه می شود.

وی افزود: همچنین استانداری تعهد کرد طی ابلاغیه ای، توصیه لازم را به دستگاه های عضو هیئت احیای نقش مساجد و شوراهای شهر و روستا و شهرداران استان جهت اختصاص بخش مناسبی از اعتبارات خود با هماهنگی دبیرخانه استان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان به کانون های فرهنگی مذهبی و قرانی مساجد صادر کند.

بیکی تصریح کرد: در این تفاهم نامه، دبیرخانه ستاد عالی کشور و استانداری مشترکاً خود را متعهد می دانند تا پایان سال 90 نسبت به حمایت قطعی از طرح های فرهنگی مذهبی و قرآنی، پژوهشی و آموزش پایان نامه های حوزه و دانشگاه با موضوعیت مسجد محوریت تجلیل از کانون های برتر و همچنین اجرای مسابقات و جشنواره های فرهنگی مذهبی و قرآنی اقدام کند.

وی افزود: معاونت محترم سیاسی و امنیتی استانداری گلستان به عنوان نماینده تام الاختیار استانداری و ناظر تفاهم نامه و مدیر کل فرهنگی و ارشاد اسلامی استان به عنوان دبیر هیأت نظارت بر کانون های فرهنگی مذهبی و قرآنی استان مسئول پیگیری مصوبات فوق تعیین می شوند.

به گفته بیکی، این قرار داد در هشت بند و دو نسخه تنظیم گشد که هر کدام حکم واحد را دارد.