بخشی از موقوفات برای برگزاری جشن های اسلامی اختصاص یابد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله نورالله طبرسی در جمع مدیران اوقاف مرکز مازندران افزود: همه ما موظف به حفظ و حراست اموال وقفی هستیم و باید تلاش کنیم تا نیت واقف در امر وقف حتما حفظ شود و اموال وقفی غیرقابل استفاده در سایر امور است.

طبرسی با بیان اینکه در اموال وقفی در دوران طاغوت بسیار دسیسه شد، بیان داشت: باید اموال وقفی که از گذشته در مازندران از بین رفت به صاحب اصلی یعنی اداره اوقاف برگردد.

وی بیان داشت: سه شهر بزرگ مازندران داری اموال وقفی زیادی است که نیاز به شناسایی و احیا دارد و در حال حاضر فرهنگ وقف بسیار کمرنگ شد و باید اقدامات مناسبی برای جلب نیت واقفان انجام شود.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اعلام اینکه مردم ایران اسلامی در راه نیات خیرخواهانه خود از جان هم مایه می‌گذارند، تاکید کرد: باید فرهنگ وقفه را به صورت واضح و شفاف به مردم تفهیم شود و راه جذب واقفان را به خوبی بدانیم.

وی بیان داشت: بیشتر موقوفات مازندران در بخش عزاداری هزینه می‌شود که با تجدیدنظر در این مورد بخشی از موقوفات به سمت ترویج و احیای جشن‌های اسلامی اختصاص یابد.

وی خواستار، انجام کارهای فرهنگی در امامزاده‌ها و مساجد شد و بیان داشت: ساختار مساجد و امامزاده‌ها باید به سمتی باشد که با انجام مراسم مذهبی کارهای فرهنگی مناسب با ذائقه جوانان با حفظ سنت اسلام صورت گیرد.

نماینده ولی فقیه در مازندران با بیان اینکه ظرفیت خوبی در کشور برای حفظ و احیای موقوفات ایجاد شد، افزود: لازم است بهره‌برداری مناسبی برای ترویج فرهنگ وقف انجام شود.

وی به وقف 18میلیارد تومانی واقفان در بخش خیران سلامت استان مازندران اشاره کرد و بیان داشت: نیاز است در فرهنگ وقف تغییراتی ایجاد شود.

طبرسی در پایان تاکید کرد: اوقاف بهترین مکان برای نگهداری و زنده کردن نیات خیرخواهانه واقفان است.



