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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۸:۳۵

توسط محققان کشور صورت گرفت/

تولید نانوذرات اکسید برای حذف آلاینده های زیست محیطی

تولید نانوذرات اکسید برای حذف آلاینده های زیست محیطی

پژوهشگران دانشگاه فردوسی مشهد طی مطالعاتی موفق به تولید نانوذرات اکسید منگنز به روشی سازگار با محیط زیست شدند این نانو ذرات در حذف ٱلاینده های زیست محیطی کاربرد دارد.

به گزارش خبرگزاری، طاهره روحانی بسطامی مجری طرح یکی از رویکردهای اخیر در زمینه نانوذرات را سنتز این مواد در شرایط کاملا بی ضرر برای محیط زیست دانست و گفت: در روشهای متداول برای سنتز این مواد از افزودنی های شیمیایی استفاده می شود.

وی با اشاره به پروژه انجام شده در دانشگاه فردوسی مشهد، اظهار داشت: در این پروژه نانوذرات اکسید منگنز در شرایط عادی و بدون استفاده از هرگونه افزودنی شیمیایی چون پایدار کننده ها و مواد فعال سطحی با استفاده از انرژی امواج فرا صوت تولید شده است.
 
مجری طرح به کارکردهای نانو ذرات اکسید منگنز خاطر نشان کرد: نانوذرات اکسید منگنز، در تبدیل متان به ترکیبات سنگین تر مانند متانول که امروزه در دنیا به شدت مورد توجه قرار گرفته است به کار می رود. این مواد در حذف ترکیبات NOx (اکسید نیتروژن) از محیط زیست و در مواد مغناطیسی نرم و ذخیره سازی اطلاعات کاربرد دارند.
 
روحانی با تاکید بر اینکه امواج فراصوت یکی از روشهای مهم برای تهیه نانوذرات است، ادامه داد: این روش به دلیل افزایش بازدهی، توزیع ذره ای یکنواخت، تولید نانوذراتی مقاوم در برابر اکسیداسیون و دارای خواص مغناطیسی متفاوت نسبت به روشهای معمول، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. 
 
کد مطلب 1242939

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