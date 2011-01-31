مسکن مهر خوزستان در سال 90 به شکوفایی می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، خیراله خادمی شامگاه یکشنبه در جلسه شورای مسکن مهر خوزستان در خصوص این جلسه اظهار داشت: مصوب شد محوطه سازی و آسفالت سایتهای مسکن مهر در شهرهای ماهشهر، امیدیه و بهبهان به منظور افتتاح در دهه فجر تکمیل شود تا طرح های این شهر در این روزها به بهره برداری برسد.

خادمی با تاکید بر اینکه مصوبات طرح شده باید تا تاریخ تعیین شده اجرایی شوند، افزود: افتتاح پروژه های مسکن مهر آبروی استان است و در هنگام افتتاح پروژه ها باید همه چیز آماده اسکان مردم در این خانه ها باشد.



وی با اشاره به اینکه شکوفایی کار مسکن مهر در سال 1390 خواهد بود، اضافه کرد: فرمانداریها و شهرداران سراسر استان بودجه مورد نیاز خود را برای طرح های مسکن مهر به تفکیک پروژه و شهرستان اعلام کنند تا میزانی که باید از سوی وزارت مسکن و شهرسازی اختصاص یابد، تامین شده و باقی آن نیز در اعتبارات استانی لحاظ شود.



خادمی افزود: اتمام عملیات محوطه سازی و آسفالت در سایتهای مجموع 285 واحد در شهرستان ماهشهر، 100 واحد در شهرستان امیدیه و دو مجموعه 80 و 130 واحدی در شهرستان بهبهان تا نیمه بهمن ماه به منظور افتتاح پروژه ها در دهه فجر امسال از مصوبات این جلسه بود.



معاون عمرانی استاندار خوزستان عنوان کرد: همچنین اتمام عملیات زیرساخت، محوطه سازی و آسفالت سایتهای مجموع 300 واحد مسکن مهر در شهرستان هندیجان، 296 واحد در کوی معلم شهرستان دزفول، سایتهای تعاونی مسکنهای اصناف و نیرو در شهرستان شوش و مجموعه مسکن مهر در شهرستان اندیمشک به منظور افتتاح در اسفندماه سال جاری، در این جلسه به تصویب رسید.