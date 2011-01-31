کاله مازندران از هیئت والیبال ارومیه انتقام گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، دیدار دو تیم کاله مازندران و هیئت ارومیه در چارچوب هفته هشتم مسابقات لیگ برتری والیبال کشور شامگاه یکشنبه در سالن ورزشی پیامبر اعظم(ص) آمل برگزار و تیم کاله موفق شد میهمان خود را با شکست سنگین سه بر یک بدرقه کند.

کاله مازندران در این دیدار در ست اول، سوم و چهارم و با امتیازهای (27 بر25)، ( 28 بر 26 ) و ( 25 بر21 ) برابر تیم هیئت ارومیه پیروز شد.

ارومیه ای ها هم در ست دوم این بازی با نتیجه 25 بر 23 پیروز شدند.

تیم کاله با این پیروزی با ارزش خانگی به پنجمین پیروزی این فصل خود دست یافت و مجموع امتیازهای خود را به عدد 13 رساند و در پایان هفته هشتم این رقابتها در مکان سوم جدول رده بندی گروه دوم مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور قرار گرفت.

کاله مازندران در این دیدارخانگی خود در سالن ورزشی پیامبر اعظم(ص) آمل با حمایت حدود سه هزار تماشاچی پرشور این شهر این پیروزی را جشن گرفت.

محمدحسن شفقی به عنوان سرداوربه همراه محسن تراجی داور دوم، قضاوت این مسابقه را برعهده داشتند ومحمد حسن خوشدل هم به عنوان ناظر فدراسیون والیبال برای دیدار کاله مازندران و هیئت ارومیه در آمل حضور داشت.

تیم کاله به عنوان تنها نماینده مازندران در مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور حضور دارد.