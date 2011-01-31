سرمربی کاله مازندران حاضر به مصاحبه با خبرنگاران نشد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، بهروز عطایی سرمربی کاله مازندران پس پیروزی سه بر یک تیمش برابر هیئت ارومیه که در سالن ورزشی پیامبراعظم(ص) آمل برگزارشد، بلافاصله پس از کسب امتیاز 25 تیمش در ست چهارم، سالن محل برگزاری مسابقه را ترک کرد و کسی هم از اطرافیانش متوجه خروج وی نشد.

سرمربی کاله مازندران درهفته هفتم این رقابتها نیز درپایان دیدار این تیم با پیکان تهران که در آمل برگزارشد، از مصاحبه با خبرنگاران ورزشی آمل خودداری کرده بود.

این درحالی است که بهروز عطایی سرمربی کاله پیش از این همواره، حمایت های تماشاگران و رسانه های این شهرستان را عاملی در موفقیت های تیمش می دانست.

درهمین حال جهانگیرسید عباسی، سرمربی تیم هیئت ارومیه با وجود باخت تیمش برابرکاله مازندران به سئوالات خبرنگاران رسانه های گروهی پاسخ داد.

دیدار دو تیم کاله مازندران و هیئت ارومیه در چارچوب هفته هشتم مسابقات لیگ برتری والیبال کشور شامگاه یکشنبه در سالن ورزشی پیامبر اعظم آمل برگزار شد و طی آن تیم کاله میهمان خود را سه بر یک شکست داد.