فولاد برای دیدار با نفت مربی خود را به همراه ندارد

حسین ابن قاسم در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: دیدار تیمهای فولاد خوزستان و نفت تهران در چارچوب هفته بیست و یکم مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور در حالی عصر شنبه آینده در ورزشگاه تختی اهواز برگزار می شود که کورش بختیاری زاده دستیار مجید جلالی در تیم فولاد به دلیل محرومیت دو جلسه ای تعیین شده از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال نمی تواند بر روی نیمکت این تیم بنشیند.

وی افزود: محرومیت بختیاری زاده مربوط به حواشی دیدار گذشته فولاد خوزستان در لیگ برتر در برابر تیم سپاهان اصفهان است که پس از آن کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال این مربی را به دلیل هل دادن داور چهارم به دو جلسه محرومیت از همراهی تیم فولاد و پرداخت 10 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.



حسین ابن قاسم همچنین گفت: یک هافبک اهل مالی که چند روزی در تمرینات تیم فولاد در اهواز حاضر بود تا مورد ارزیابی کادر فنی این تیم قرار بگیرد با پاسخ منفی آنها روبرو شد و اهواز را به مقصد کشورش ترک کرد.



سرپرست فولاد خوزستان تصریح کرد: با توجه به نیاز فولاد خوزستان به یک هافبک خلاق و طراح در میانه میدان، احتمال دارد در هفته های آینده بازیکنان دیگری نیز در تمرینات فولاد در اهواز حاضر و مورد ارزیابی مجید جلالی سرمربی فولاد خوزستان قرار گیرند.