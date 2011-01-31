نفت تهران و تعاونی امید مشهد به مرحله نیمه نهایی راه یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته سوم از دور برگشت و پایانی لیگ برتر کشتی آزاد "جام خلیج فارس" عصر امروز دوشنبه تیم ذوب آهن کرمانشاه در حساس ترین دیدار با نتیجه 4 بر 3 میهمان خود تعاونی اعتباری امید مشهد را شکست داد اما نتوانست به مرحله نیمه نهایی صعود کند.
بر این اساس تیم نفت تهران در یک دیدار تشریفاتی با نتیجه 4 بر 3 از سد تیم شهدای الوند گذشت تا به عنوان تیم نخست این گروه صعود کند. به این ترتیب در پایان دیدارهای این گروه تیمهای نفت تهران و تعاونی اعتباری امید مشهد به عنوان تیمهای اول و دوم این گروه به مرحله نهایی صعود کردند.
دیدارهای مرحله نیمه نهایی بصورت ضربدری صبح روز سه شنبه 19 بهمن ماه در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار می شود که نفت تهران به مصاف گاز مازندران می رود و شهدای جویبار با تعاونی اعتباری امید مشهد مسابقه می دهد. مسابقات رده بندی و فینال نیز عصر همین روز برگزار خواهد شد.
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