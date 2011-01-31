نفت تهران و تعاونی امید مشهد به مرحله نیمه نهایی راه یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته سوم از دور برگشت و پایانی لیگ برتر کشتی آزاد "جام خلیج فارس" عصر امروز دوشنبه تیم ذوب آهن کرمانشاه در حساس ترین دیدار با نتیجه 4 بر 3 میهمان خود تعاونی اعتباری امید مشهد را شکست داد اما نتوانست به مرحله نیمه نهایی صعود کند.

بر این اساس تیم نفت تهران در یک دیدار تشریفاتی با نتیجه 4 بر 3 از سد تیم شهدای الوند گذشت تا به عنوان تیم نخست این گروه صعود کند. به این ترتیب در پایان دیدارهای این گروه تیمهای نفت تهران و تعاونی اعتباری امید مشهد به عنوان تیمهای اول و دوم این گروه به مرحله نهایی صعود کردند.