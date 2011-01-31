شبکه آبیاری و زهکشی کوثر در خوزستان تکمیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر در اهواز، مجری این طرح گفت: ایستگاه پمپاژ با ظرفیت 16.5 متر مکعب بر ثانیه، کانال انتقال و درجه یک برای آبیاری اراضی به وسعت 14 هزار و 150 هکتار و شبکه های درجه دو واحد عمرانی رضوان به وسعت هفت هزار و 840 هکتار با هزینه ای بالغ بر 370 میلیارد ریال آماده بهره برداری است.

محسن ویسیان افزود: با افتتاح این طرح، آب شیرین کرخه به دشتهای حاصلخیز شمال اهواز جاری شده و علاوه بر جایگزینی مناسب برای انهار سنتی انشعاب یافته از نهرهای لشکر و شاوور؛ زمینهای دیم را نیز بهبود بخشیده و شوره زارهای برخی اراضی مجاور را در آینده نزدیک اصلاح می کند.



وی ادامه داد: این شبکه شامل زهکشهای اصلی و درجه دو برای تخلیه زه آبهای کشاورزی بوده که با جاری شدن آب کرخه برای آبیاری اراضی و زهکشی مناسب سالانه، شاهد بالارفتن کیفیت این اراضی و در نتیجه افزایش محصول در واحد سطح خواهیم بود.



مجری طرح مذکور با اشاره به اینکه افتتاح این طرح باعث افزایش بهره وری از منابع آب و عملکرد در واحد سطح از اراضی کشاورزی می شود، تصریح کرد: توسعه و بهبود اراضی کشاورزی، افزایش اشتغال و به کار گیری نیروی انسانی، افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و افزایش درآمد سرانه کشاورزان از پیامدهای این طرح به شمار می آید.



ویسیان افزود: این طرح شامل چهار بخش ایستگاه پمپاژ و کانال آبرسان، شبکه اصلی آبیاری و زهکشی کوثر، شبکه های درجه دو واحد عمرانی رضوان به وسعت هفت هزار 840 و جنت به وسعت شش هزار و 310 هکتار دانست و مشارکت در ساخت پست برق توانا بوده است.



شبکه آبیاری و زهکشی کوثر در 25 کیلومتری شمال اهواز و حد فاصل محور اهواز - اندیمشک قرار گرفته و کانال توانا در محور تصفیه شکر و راه آهن اهواز– تهران واقع شده است.

تامین آب این شبکه به وسیله ایستگاه پمپاژ به صورت مستقیم از رودخانه کرخه صورت می گیرد.



عملیات اجرایی شبکه اصلی از سال 1380 و دیگر بخشها پس از آن به تدریج آغاز شده است.



این طرح از جمله پروژه های عمرانی سازمان آب و برق خوزستان محسوب شده که به توسط معاونت طرح و توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی این سازمان اجرا شده و به زودی به بهره برداری خواهد رسید.