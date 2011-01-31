سه قرارداد به ارزش 300 میلیارد ریال در نمایشگاه نفت منعقد شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، شامگاه یکشنبه قرارداد ساخت و خرید 59 قلم انواع پره و قطعات یدکی توربینهای گازی میان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و شرکت مهندسی موادکاران مبادله و درچارچوب آن اقلام مورد نظر در مدت 34 ماه ساخته و تحویل خواهد شد.

در قرارداد دیگر که با شرکت بهسازان جنوب به امضا رسید این شرکت ساخت و تامین 14 قلم انواع فلنج، یک هزار و 100 عدد پایلوت و 10 دستگاه شیر ایمنی رو زمینی برای استفاده در مناطق نفت خیز جنوب را در مدت 10 ماه برعهده گرفت.



قرارداد سوم که در زمینه ساخت و تامین 550 عدد پایلوت است بین شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و گروه فنی مهندسی قدس جاری شد که مدت زمان اجرای آن 10 ماه پیش بینی شده است.



این قراردادها را مدیر تدارکات و امور کالای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و مدیران عامل شرکتهای مذکور در محل نمایشگاه امضا کردند.



دومین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان با حمایت شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب روز شنبه (نهم بهمن) در اهواز گشایش یافت و تا دوازدهم بهمن ماه دایر است.



حدود 150 شرکت از سازندگان و تولیدکنندگان قطعات و تجهیزات صنعت نفت کشور در این نمایشگاه حضور دارند.