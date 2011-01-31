شش هزار برنامه به مناسبت دهه فجر در اهواز اجرا می شود

عبدالعزیز فدعمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: همزمان با 12 بهمن ماه سالروز ورود تاریخی حضرت امام خمینی (ره) به میهن اسلامی مراسم نمادین استقبال در فرودگاه اهواز برگزار می شود و رژه موتورسواران ازفرودگاه اهواز به سمت گلزار شهدا انجام می شود.

وی افزود: در این روز که به نام روز انقلاب اسلامی، ولایت فقیه، امام خمینی (ره) و رهبری نامگذاری شده زنگ انقلاب در تمام مدارس اهواز نواخته می شود و مراسم تجدید بیعت مسئولین با ولایت فقیه و دیدار با نماینده ولی فقیه در استان در مسجد اعظم صورت می پذیرد.



فدعمی برگزاری نمایشگاه های مختلف، برگزاری مسابقات علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی، دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران، دیدار از مناطق مختلف جنگی، تجلیل از بازاریان پیشکسوت، برگزاری مراسم شب شعر و خاطره، برگزاری جلسات گفتمان دینی و برگزاری محافل انس با قرآن را از جمله برنامه های دستگاه های اجرایی و کانونهای فرهنگی هنری در ایام دهه فجر عنوان کرد.



فرماندار اهواز خاطرنشان کرد: با توجه به رهبری بر مقوله بصیرت افزایی، توجه ویژه ای به این موضوع در برنامه های دهه فجر امسال شده که همایشهای بصیرت افزایی دانش آموزان، برگزاری جلسات پرسش و پاسخ دانش آموزی و دانشجویی پیرامون مسائل انقلاب اسلامی، همایش نقش زنان در بصیرت افزایی جامعه و حفظ ارزشهای انقلاب و اختصاص بخشی از کلاسهای نهضت سواد آموزی به مقوله بصیرت افزایی از جمله این برنامه هاست.



وی همچنین به برگزاری 20 کارگاه آموزشی برای مدد جویان تحت پوشش بهزیستی، جشنواره دانش آموزی طلوع استقلال علمی و تقدیر دانش آموزان نخبه در این ایام اشاره کرد.



فدعمی عنوان کرد: به منظور ارج نهادن به مقام شهدا و بیعت با آرمانهای والای آنها مراسم غبار روبی مزار شهدا همزمان با سراسر کشور روز پنجشنبه چهاردهم بهمن ماه که به نام روز انقلاب اسلامی، ایمان، جهاد و شهادت نامگذاری شده در گلزاری شهدای اهواز برگزار می شود.



وی افزود: همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی نیز راهپیمایی 22 بهمن همگام با سایر نقاط میهن اسلامی با حضور مردم اهواز برگزار می شود.